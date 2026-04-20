Svet

Pokušaj paljenja sinagoge u Londonu: Uhapšena dvojica, istražuju se moguće veze sa serijom napada

T.J.

20. 04. 2026. u 11:11

BRITANSKA policija saopštila je danas da je uhapsila dve osobe zbog pokušaja podmetanja požara u sinagogi u severnom Londonu, dok antiteroristička jedinica istražuje moguće veze između niza nedavnih napada na jevrejske ciljeve i Irana.

Foto: Amanda Rose/Avalon/Profimedia

Policija je navela da su tokom noći privedeni 17-godišnji dečak i 19-godišnji mladić u vezi sa incidentom koji se dogodio juče u ranim jutarnjim satima, prenosi Rojters.

Požar podmetnut tokom vikenda je izazvao manju štetu u jednoj prostoriji, a povređenih nije bilo.

Napad na sinagogu Kenton Junajtid najnoviji je u nizu incidenata podmetanja požara usmerenih na jevrejske objekte širom britanske prestonice poslednjih nedelja, navodi agencija.

U petak uveče zabeležen je i pokušaj podmetanja požara u jednom poslovnom objektu povezanom sa jevrejskom zajednicom.

Ranije prošle nedelje, dve osobe uhapšene su zbog sličnog pokušaja napada na drugu sinagogu u Londonu.

Prošlog meseca zapaljena su i vozila hitne pomoći jevrejske volonterske službe, parkirana u blizini sinagoge u području Golders Grin u severnom Londonu.

Napadi na Jevreje i jevrejske objekte u Britaniji porasli su od oktobra 2023. godine, kada je Hamas izveo napad na Izrael, koji je pokrenuo rat u Gazi, navode policija i jevrejske zajednice.

(Tanjug)

