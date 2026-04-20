Po naređenju Kijeva: Nemica planirala da izvrši eksploziju u Pjatigorsku u Rusiji, FSB sprečio napad
FSB je sprečio teroristički napad u Pjatigorsku i uhapsio osumnjičene.
Pripadnici Federalne službe bezbednosti (FSB) sprečili su teroristički napad na objekat organa reda u Pjatigorsku, u Stavropoljskom regioni.
- Sprečen je teroristički napad koji je planirao kijevski režim na objekat za sprovođenje zakona.., u koji je umešana nemačka državljanka rođena 1969. godine - saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a, prenose RIA Novosti.
U rancu privedene žene pronađena je improvizovana eksplozivna naprava sa šrapnelima, snage ekvivalentne 1,5 kilograma TNT-a.
Prema podacima službe, improvizovanu eksplozivnu napravu (IED) trebalo je da aktivira na daljinu islamista iz Centralne Azije, rođen 1997. godine, pri čemu bi nemačka državljanka, takođe, poginula.
Bilo je planirano da napad bude izveden u jutarnjim satima, kako bi bilo što više žrtava.
Postupke je koordinisao pripadnik ukrajinskih specijalnih službi, koji se predstavljao kao član jedne međunarodne terorističke organizacije zabranjene u Rusiji. I on je uhapšen.
(Tanjug)
