Izašla nova ATP lista! Svi bruje o poklonu, a Novak Đoković...

KAO i svakog ponedeljka teniski svet "prečešljava ATP listu!

Janik Siner je i dalje na prvom mestu i povećao je prednost nad Karlosom Alkarazom.

Italijan se vratio na tron posle osvajanja mastersa u Monte Karlu i preuzeo opet prvo mesto na ATP listi, koje je izgubio u avgustu prošle godine nakon Ju-Es opena. Karlos Alkaraz je odustao od takmičenja u Barseloni, pa je izgubio 280 bodova i tako častio najvećeg rivala. Siner trenutno ima 13,350 poena, a drugoplasirani Španac je na 12,960.

Janik Siner briljira u poslednje vreme, pa ne čudi što je opet lider ATP karavana. Vezao je tri mastersa, pobedio je pre Monte Karla na Indijan Velsu i Majamiju. S druge strane Alkaraz je doživeo ookantan poraz u Majamiju od Amerikanca Sebastijana Korde (6:3, 5:7, 6:4), dok ga je na Indijan Velsu zaustavio Danil Medvedev.

Treći teniser sveta ostao je Aleksandar Zverev sa 5,205 bodova, dok je jedno mesto slabije plasiran Novak Đoković sa 4,700. Feliks Ože Alijasim je i ove nedelje peti na svetu sa 4,100 poena, iza njega je Ben Šelton, koji posle pobede u Minhenu ima 4,030. Tejlor Fric je sedmi na ATP listi sa 3,820 bodova, Aleks de Minor je osmi sa 3,755, sledi Aleksandar Bublik sa 3.445, a Danil Medvedev je na desetom mestu sa 3,410 bodova.

Što se tiče srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je 65. na ATP listi sa 835 bodova. Hamad Međedović je napredovao 20 pozicija posle sjajnog izdanja u Barseloni iako je poražen u polufinalu i ove nedelje je 68. na svetu sa 814 boda. Dušan Lajović zauzima 138. mesto sa 451 bodom, Laslo Đere je čak 266. i ima samo 197. poena.