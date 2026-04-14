Ministar odbrane Izraela: Uklanjanje obogaćenog uranijuma iz Irana uslov za kraj rata

MINISTAR odbrane Izraela Izrael Kac izjavio je danas da je uklanjanje obogaćenog uranijuma iz Irana ključni uslov za okončanje sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Kac je naveo da su prošlogodišnji dvanaestodnevni rat i nedavni napadi "uništili iranski nuklearni program i sposobnost Teherana da proizvede nuklearno oružje".

Prema njegovim rečima, preostalo je pitanje obogaćenog nuklearnog materijala, koji bi mogao da posluži kao osnova za eventualno ponovno pokretanje programa, preneo je Tajms of Izrael.

"Ono što je ostalo jeste pitanje obogaćenog materijala, koji bi mogao da posluži kao baza za pokušaj obnove projekta", rekao je Kac u video obraćanju.

On je dodao da su Sjedinjene Američke Države i Izrael definisali uklanjanje tog materijala iz Irana kao preduslov za završetak vojne kampanje.

