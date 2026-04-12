NEVEROVATNA IZLASNOST NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ: Do 11 časova skoro 38 odsto

NA današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj, do 11.00 časova izlaznost je bila 37,98 odsto, saopštila je mađarska izborna komisija.

Komisija navodi da je izlaznost u Budimpešti do 11.00 časova bila 36,98 odsto.

Za novi saziv parlamenta u Mađarskoj je, prema prethodnom saopštenju komisije, do 9.00 sati glasalo 16,89 odsto birača, a izlaznost u Budimpešti do 9.00 sati bila je 15,96 odsto. U prvih sat vremena glasanja, do 7.00 časova, zabeležena je izlaznost od 3,46 odsto, saopštila je prethodno mađarska izborna komisija.

Glavni rivali su stranka premijera Viktora Orbana "Fides" i proevropska "Tisa" Petera Mađara.

