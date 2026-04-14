Lavrov raskrinkao Zapad: Primenjuju različite metode mešanja u unutrašnje poslove drugih zemalja
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da zapadne zemlje primenjuju različite metode mešanja u unutrašnje poslove drugih država, koristeći, između ostalog, prakse izbornog neokolonijalizma.
- Danas se države globalnog Zapada, takozvane svetske manjine, aktivno mešaju u unutrašnje poslove drugih zemalja - rekao je Lavrov u video-obraćanju na otvaranju Međunarodne naučno-praktične konferencije o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa, organizovane u okviru centra "Rusija", prenosi agencija RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, Zapad koristi različite instrumente za ostvarivanje svojih ciljeva - od podsticanja obojenih revolucija do primene sile i direktnih oružanih intervencija.
Posebno mesto u tom nizu zauzima takozvani "izborni neokolonijalizam", koji, kako je Lavrov istakao, predstavlja skup mehanizama i praksi usmerenih na to da se "izobliči slobodno izražavanje volje građana i njegovi rezultati".
Drugi metod koji je Lavrov pomenuo jeste „sprovođenje neobjektivnog, pristrasnog spoljnog posmatranja, čiji se rezultati zatim putem angažovanih medija predstavljaju kao konačno mišljenje celokupne ili većeg dela međunarodne zajednice".
U Moskvi je danas otvorena Međunarodna naučno-praktična konferencija o obezbeđivanju posmatranja i ekspertize izbornih procesa.
Konferencija okuplja više od 150 eksperata iz 60 zemalja svih makroregiona sveta, uključujući predstavnike ruskih i stranih izbornih tela, izvršne vlasti, NVO, parlamentarce, partijske funkcionere, aktiviste za ljudska prava i novinare.
LAVROV I ARAGČI O KRIZI NA BLISKOM ISTOKU: Moskva upozorava na opasnost novog sukoba
14. 04. 2026. u 08:11
LAVROV STIGAO U KINU: Slede važni sastanci, poznato o čemu će biti reči
14. 04. 2026. u 07:44
LAVROV: Odnosi sa Budimpeštom zavise od politike nove mađarske vlade
13. 04. 2026. u 17:27
"NEFORMALNO I POVERLjIVO": Lavrov otkrio šta se dešava sa kontaktima o Ukrajini
09. 04. 2026. u 11:35
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
