PONOVO OTVOREN SLUČAJ MARADONA: Počinje novo suđenje za smrt slavnog fudbalera
U ARGENTINI danas počinje novo suđenje zbog smrti argentinske fudbalske legende Dijega Maradone, a sedam članova njegovog medicinskog tima optuženo je za ubistvo iz nehata skoro godinu dana nakon što je prethodni slučaj poništen.
Sud u San Isidru, blizu Buenos Ajresa, saslušaće svedočenja skoro 100 svedoka dok bude sudio Maradoninom medicinskom timu zbog navodne nemarnosti u slučaju smrti šampiona Svetskog prvenstva iz 1986. godine, dok njegov tim negira krivicu, prenosi Rojters.
Tužioci su na početnom suđenju tvrdili da su medicinski stručnjaci prekršili protokole lečenja i da u domu u kome se Maradona oporavljao od operacije nije bilo neophodne nege.
Sudsko veće je zaključilo da je njegov medicinski tim delovao na "neprimeren, nesavršen i bezobziran" način, dok je odbrana iznela tvrdnju da je njegova smrt bila neizbežna s obzirom na njegove dugogodišnje zdravstvene probleme.
Optuženi su psihijatar Agustina Kosakov, neurohirurg Leopoldo Luke, psiholog Karlos Anhel Dijaz, lekar Nensi Edit Forlini, medicinski tehičar Rikardo Almiron, glavni tehničar Marijano Ariel Peroni i lekar Pedro Pablo Di Spanji.
Osmoj optuženoj medicinskoj sestri Dahijani Madrid, sudiće se odvojeno pred porotom, ali datum još uvek nije objavljen.
Prethodno suđenje proglašeno je nevažećim kad je jedna od troje sudija, Hulijeta Makintak, podnela ostavku nakon što su se pojavili snimci na kojima daje intervju filmskoj ekipi u hodnicima suda i u svojoj kancelariji za dokumentarni film čime je prekršila pravila Suda.
Mnogi svedoci, među kojima su Maradonina deca i bivša supruga Klaudija Viljafanje, već su svedočili.
Ukoliko optuženi budu proglašeni krivima, očekuju ih kazne zatvora od osam do 25 godina.
Dijego Maradona je preminuo 25. novembra 2020. godine u 60. godini nakon srčanog udara dok se oporavljao od operacije mozga radi uklanjanja krvnog ugruška.
(Tanjug)
