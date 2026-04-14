Srbija na Vinitaly: Jačanje globalne pozicije vina i rakija i promocija Wine Vision by Open Balkan

SRBIJA i ove godine, četvrti put zaredom, nastupa u Veroni na sajmu vina Vinitaly, jednom od najprestižnijih i najvećih na svetu, sa jasnim ciljem jačanja međunarodne pozicije srpskih vina i rakija i promocije sajma Wine Vision by Open Balkan, koji će se od 10. do 12. oktobra održati u Beogradu.

U paviljonu Wine Vision by Open Balkan međunarodnoj stručnoj publici u Veroni od 12. do 15. aprila predstavlja se više od 140 pažljivo odabranih vina i rakija iz Srbije.

Selekciju vrhunskih pića pripremili su Savez vinara i vinogradara Srbije i Savez proizvođača rakije Srbije, u saradnji sa vodećim domaćim vinarijama i destilerijama, sa ciljem da na jednom mestu prikažu kvalitet, autentičnost i raznovrsnost domaće ponude. Kroz stručno vođene degustacije, posetioci imaju priliku da upoznaju autohtone sorte, savremene stilove i izvozni potencijal srpskih vina i rakija.

Vinitaly, koji se održava od 1967. godine, okuplja više od 4.000 izlagača i profesionalne kupce iz preko 130 zemalja i predstavlja jednu od ključnih globalnih platformi vinske industrije. Upravo u takvom okruženju Wine Vision by Open Balkan kontinuirano jača svoju međunarodnu prepoznatljivost. Saradnja sa Vinitaly razvijena je kao partnerstvo koje podrazumeva razmenu znanja, poslovnih kontakata i aktivno uključivanje međunarodnih kupaca. Kao rezultat, svake godine sve veći broj italijanskih vinarija učestvuje na sajmu u Beogradu, dok se kroz ovu saradnju obezbeđuje i dolazak profesionalnih kupaca iz Vinitaly mreže.

- Posebno mi je zadovoljstvo što se naša zemlja na ovom sajmu predstavlja prestižnom manifestacijom ‘Vinska vizija Otvorenog Balkana’, koja je plod zalaganja lično predsednika Srbije Aleksandra Vučića. To je jasan pokazatelj da je Srbija postala relevantan igrač na vinskoj mapi Evrope. Interesovanje posetilaca sajma za naša vina je ogromno, a uspeh dugujemo saradnji i jedinstvenom nastupu Vlade Republike Srbije, Privredne komore Srbije, Saveza vinara i vinogradara i Saveza proizvođača rakije u Srbiji. Država je obezbedila značajne podsticaje za naše vinare i vinogradare i mi ćemo nastaviti da se borimo za nove izvozne aranžmane i da unapređujemo vinski sektor Srbije - izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Dragan Glamočić, prilikom obilaska paviljona Wine Vision by Open Balkan.

- Direktan kontakt sa kupcima najvišeg ranga i mogućnost da probaju naša vina i rakije ključni su za otvaranje novih tržišta i konkretne poslovne rezultate - ističe Igor Popović, zamenik predsednika Privredne komore Srbije.

- Na Vinitaly donosimo presek najboljeg što Srbija danas ima – od autohtonih sorti do autentičnih ekspresija srpskog teroara. Interesovanje profesionalne publike potvrđuje da naša vina imaju, kao i rakije, sve snažniji međunarodni potencijal - izjavio je Stevan Rajta, direktor Saveza vinara i vinogradara Srbije.

U skladu sa regionalnim konceptom inicijative, na paviljonu se predstavljaju i vina iz Severne Makedonije i Albanije čime jačamo regionalnu prepoznatljivost vinske ponude.