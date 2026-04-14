NAPADNUT BROD U OMANSKOM ZALIVU: Dva projektila pogodila plovilo, izbio požar
TERETNI brod je pogođen sa dve neidentifikovane rakete u Omanskom zalivu, saopštila je agencija UKMTO.
Na brodu je izbio požar, a pakistanski ratni brod je pružio pomoć, saopštila je UKMTO.
Napad se dogodio oko 112 nautičkih milja jugoistočno od Ras Al Hada u Omanu, dodala je platforma X.
Nije poznato ko stoji iza napada.
- Obavestićemo vas čim budemo imali više informacija- navodi se u saopštenju.
Preporučujemo
Komentari (0)