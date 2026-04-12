Svet

RUSKA PVO DANAS PROSLAVLJA DVA PRAZNIKA I TO TOKOM PREKIDA VATRE: Slučajnost kakva se jednom dešava

М.А.С.

12. 04. 2026. u 08:54

SPECIJALISTI protivvazdušne odbrane (PVO) u nedelju proslavljaju svoj profesionalni praznik, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dan PVO u Rusiji obeležava se svake godine drugu nedelju aprila, ove godine - 12. aprila.

РУСКА ПВО ДАНАС ПРОСЛАВЉА ДВА ПРАЗНИКА И ТО ТОКОМ ПРЕКИДА ВАТРЕ: Случајност каква се једном дешава

Tanjug/AP/Andrii Marienko

Danas svoj profesionalni praznik obeležavaju stručnjaci protivvazdušne odbrane (PVO).

Glavni zadatak jedinica i vojnih delova PVO je pokrivanje objekata najvišeg nivoa državnog i vojnog upravljanja, industrije i energetike, grupacija Oružanih snaga Rusije i transportnih komunikacija od sredstava vazdušno-kosmičkog napada protivnika - navodi se u saopštenju.

Po prvi put su jedinice protivvazdušne odbrane primenjene u godinama Prvog svetskog rata, kada su na bojnom polju počeli aktivno da se koriste avijacija, baloni i dirižabli.

 - Od prvih dana početka specijalne vojne operacije, vojnici jedinica PVO aktivno učestvuju u borbi sa vazdušnim protivnikom u području borbenih dejstava, kao i da pokrivaju pogranične regione i najvažnije objekte u unutrašnjosti Rusije - dodali su u ministarstvu.

PVO jedinice obezbeđuju mirno nebo nad gradovima zemlje 24 sata dnevno, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Otkriveno kada Iran i SAD ponovo sedaju za pregovarački sto; Nov režim u Ormuzu

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Otkriveno kada Iran i SAD ponovo sedaju za pregovarački sto; Nov režim u Ormuzu