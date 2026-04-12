RUSKA PVO DANAS PROSLAVLJA DVA PRAZNIKA I TO TOKOM PREKIDA VATRE: Slučajnost kakva se jednom dešava
SPECIJALISTI protivvazdušne odbrane (PVO) u nedelju proslavljaju svoj profesionalni praznik, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dan PVO u Rusiji obeležava se svake godine drugu nedelju aprila, ove godine - 12. aprila.
Glavni zadatak jedinica i vojnih delova PVO je pokrivanje objekata najvišeg nivoa državnog i vojnog upravljanja, industrije i energetike, grupacija Oružanih snaga Rusije i transportnih komunikacija od sredstava vazdušno-kosmičkog napada protivnika - navodi se u saopštenju.
Po prvi put su jedinice protivvazdušne odbrane primenjene u godinama Prvog svetskog rata, kada su na bojnom polju počeli aktivno da se koriste avijacija, baloni i dirižabli.
- Od prvih dana početka specijalne vojne operacije, vojnici jedinica PVO aktivno učestvuju u borbi sa vazdušnim protivnikom u području borbenih dejstava, kao i da pokrivaju pogranične regione i najvažnije objekte u unutrašnjosti Rusije - dodali su u ministarstvu.
PVO jedinice obezbeđuju mirno nebo nad gradovima zemlje 24 sata dnevno, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba.
(RIA Novosti)
