BEZ MILOSTI! FIBA suspendovala Partizan!
Košarkaški klub Partizan prethodnih dana se nalazi u sportskim medijima širom Evrope, a razlozi su potencijalni transferi i igrači za koje je klub iz Humske zainteresovan.
Međutim, crno-beli su se našli pred neočekivanim problemom, pošto je BAT izrekao zabranu transfera Partizanu, a razlog je Kevin Panter.
Kako prenosi specijalizovani košarkaški portal "Jurohups", Partizan je bivšem kapitenu ostao dužan 170.000 evra i dobio je zabranu od strane BAT-a.
- Partizan se nalazi na listi sankcionisanih klubova, navodno zbog neizmirenog duga prema igraču.
Prema sudskim dokumentima, Panterova plata za sezonu 2023/24 iznosila je 2,35 miliona dolara neto. Iako je imao važeći ugovor i za sezonu 2024/25, igrač je u leto 2024. prešao u Barselonu.
Partizan je tvrdio da nije dužan da snosi trošak „godišnjeg poreza na lični dohodak“, koji se primenjuje na fizička lica čija ukupna primanja prelaze tri prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji.
Na osnovu tog stava, Partizan je zadržao dve isplate u ukupnom iznosu od 350.000 dolara, da bi kasnije isplatio polovinu tog iznosa Panteru. Na kraju, Panter je dobio spor, uz dodeljenu kamatu od 5% godišnje, kao i 20.000 evra za pokrivanje pravnih i arbitražnih troškova - navodi Jurohups.
