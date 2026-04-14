NEKONTROLISANO RAZMNOŽAVANJE IZMAKLO KONTROLI: Vlada Kolumbije uspavaće 80 nilskih konja Pabla Eskobara

Foto: Tanjug/AP/Fernando Vergara

Vlada Kolumbije saopštila je da će uništiti do 80 nilskih konja koji potiču od životinja koje je ilegalno uveo trgovac drogom Pablo Eskobar 1980-ih, kao deo plana za kontrolu invazivne populacije koja sada prelazi 160 životinja, saopštile su vlasti zaštite životne sredine.

Ministarka životne sredine i održivog razvoja Kolumbije, Irena Velez Tores, potpisala je cirkular kojim se utvrđuju smernice i ciljevi za institucionalnu koordinaciju u upravljanju i kontroli invazivnih nilskih konja u toj južnoameričkoj zemlji.

- Ovim cirkularom unapređujemo koordinisane akcije sa regionalnim korporacijama za upravljanje nilskim konjima u zemlji. Usvojena su dva ključna protokola: translokacija i eutanazija - napisala je ona na mreži X.

Ova odluka, čija će primena početi u drugoj polovini 2026. godine, prema lokalnim medijima poput El Espektadora, odgovor je na nekontrolisani rast ovih životinja u regionu Magdalena Medio. Tamo su izmenili lokalne ekosisteme, uticali na izvore vode i stvorili rizike za obližnje zajednice.

Nilske konje je prvobitno doveo kolumbijski narko-bos Pablo Eskobar na svoje privatno imanje Hacijenda Napoles. Nakon što je umro 1993. godine, životinje su ostale bez efikasne državne kontrole i počele su da se razmnožavaju u divljini.

Oni sada predstavljaju jedan od najneobičnijih slučajeva invazivnih vrsta u Latinskoj Americi.

Ministarka zaštite životne sredine rekla je da je vlada godinama procenjivala alternative poput sterilizacije i međunarodnog preseljenja, ali nijedna nije bila dovoljna da obuzda rast populacije.

- Ovo ministarstvo je uložilo ogromne diplomatske napore i u ovom trenutku nijedna zemlja ne želi da preuzme odgovornost - rekla je Velezova u izjavi za Blu radio.

Prema zvaničnim podacima, populacija bi mogla da dostigne 500 životinja do 2030. godine ako se ne sprovedu mere kontrole. Naučna studija koju je vlada citirala preporučuje uklanjanje najmanje 33 životinje godišnje kako bi se postiglo značajno smanjenje.

Plan uključuje dve glavne metode: eutanaziju i translokaciju. Iako Kolumbija ostavlja otvorenu mogućnost slanja nekih životinja u inostranstvo, vlasti priznaju da će eutanazija biti primarni mehanizam zbog logističkih i sanitarnih ograničenja.

- Imamo protokol za eutanaziju koji nastoji da garantuje tehničke i etičke kriterijume za njeno sprovođenje na bezbedan i odgovoran način - rekla je Velezova.

Postupak uključuje hemijsku i fizičku eutanaziju i zahteva prethodno zatvaranje životinja kako bi se rizici sveli na minimum. Troškovi po nilskom konju mogu dostići i do 14.000 dolara, uključujući sedaciju, operaciju i konačno odlaganje putem sahrane na licu mesta, prema izveštajima Blu radija. Jedna od glavnih prepreka međunarodnom preseljenju je genetsko propadanje nilskih konja.

Svi trenutni nilski konji potiču od samo četiri jedinke, što je izazvalo srodno parenje i malformacije.

- Genetski fond je previše ograničen, a jedinke sa mutacijama su već pronađene - rekla je Velezova i dodala da postoje vidljive deformacije, poput onih na njuškama, i verovatno druga genetska oštećenja.

Pored genetske komponente, vlasti upozoravaju da nilski konji predstavljaju direktnu pretnju autohtonim vrstama, kao što su lamantini i kornjače, a takođe utiču na kvalitet vode u rekama i močvarama.

- Ovo je invazivna vrsta koja ima direktan uticaj na vodu i značajno utiče na biodiverzitet - rekla je ministarka.

Kolumbijska vlada je izdvojila približno dva miliona dolara za sprovođenje protokola kontrole. Vlasti očekuju da će sledeća administracija, koja će stupiti na dužnost 7. avgusta, nastaviti sa njihovim sprovođenjem kako bi se sprečilo pogoršanje problema u narednim godinama.

(Politika)

