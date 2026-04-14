ČETIRI USLOVA: Si Đinping izneo predloge za mir na Bliskom istoku

KINESKI predsednik Si Đinping izneo je četiri predloga za održanje mira na Bliskom istoku, uključujući poštovanje suvereniteta i koordinaciju razvoja i bezbednosti, izvestila je Kineska centralna televizija.

Foto: Haruna Furuhashi/Pool Photo via AP

Predlozi uključuju, konkretno, poštovanje principa mirne koegzistencije, poštovanje državnog suvereniteta zemalja u regionu, poštovanje vladavine međunarodnog prava i koordinaciju bezbednosti i razvoja, navodi se u saopštenju.

Prema njegovim rečima, neophodno je podržati autoritet međunarodnog prava i sprečiti da se svet vrati zakonu džungle.

- Bezbednost je preduslov za razvoj, a razvoj je garancija bezbednosti. Sve strane moraju stvoriti povoljno okruženje i usmeriti pozitivnu energiju u razvoj zemalja Zaliva i Bliskog istoka - primetio je Si Đinping.

Kineski lider je predstavio svoje predloge na sastanku sa prestolonaslednikom Abu Dabija šeikom Haledom bin Mohamedom el Nahjanom u Pekingu.

(Sputnjik)

