UKRAJINA je dobila novu partiju sistema protivvazdušne odbrane Patriot. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je ovo objavio tokom sastanka sa novinarima.

U međuvremenu, Kijev je takođe intenzivirao svoje zalaganje za sistem THAAD (Terminalna odbrana na velikim visinama). Ranije ovog meseca, Vladimir Zelenski je rekao da želi THAAD kao deo mogućih bezbednosnih garancija u bilo kom budućem mirovnom sporazumu.

Zelenski je rekao da bi THAAD mogao da ojača ukupnu protivvazdušnu odbranu Ukrajine sprečavajući ruske ratne avione da napadaju ugroženu zemlju klizećim bombama, i da bi bio posebno koristan usred nedostatka raketa Patriot.

Ukrajina traži najsavremeniji THAAD od Sjedinjenih Država najmanje od 2023. godine, kako je ranije objavio EurAsian Times.

Bivši američki predsednik Džo Bajden je odbio da odobri zahtev 2024. godine, iako je sistem operativno raspoređen u zemljama kao što su UAE, Južna Koreja i Izrael.

U to vreme, američki zvaničnici su tvrdili da se odbrambene obaveze razlikuju u zavisnosti od situacije. „Različite sposobnosti, različiti ratovi, različiti regioni.“

Zanimljivo je, međutim, da su analitičari nedavno odbacili zahtev Ukrajine za THAAD kao pogrešan, posebno zato što sistem nije poznat po angažovanju borbenih aviona, kako je tvrdio ukrajinski predsednik. Kolbi Badhvar, vojni analitičar specijalizovan za prodaju, nabavku oružja i bezbednosnu podršku, rekao je: „THAAD nema mogućnost da angažuje avione sa fiksnim krilima; to je isključivo antibalistički raketni sistem.“

Badhvar je na društvenoj mreži X tvrdio da „Ukrajini nije potreban THAAD, već finansiranje za sopstvene raketne programe ukrajinskog Ministarstva odbrane (što ne uključuje Flamingo). Zelenski bi trebalo da nastavi da se angažuje sa zemljama Zaliva po ovom pitanju, umesto da daje glupe komentare o tome kako THAAD obara avione.“

Prošlog meseca, ukrajinsko Ministarstvo odbrane izrazilo je nezadovoljstvo zbog stalnog nedostatka isporuka sistema Patriot, ističući broj presretača Patriot ispaljenih u ratu sa Iranom.

-800 raketa Patriot je korišćeno za protivvazdušnu odbranu za samo 3 dana na Bliskom istoku. Ukrajina je primila 600 za 4 godine rata velikih razmera, napisalo je Ministarstvo na X u to vreme.

Frustriran porastom ruskih vazdušnih udara po ukrajinskim gradovima, Zelenski je čak otišao toliko daleko da je predložio zemljama u Zalivu da im njegova zemlja pomogne dronovima-presretačima ako mogu da koriste rakete Patriot naprednih mogućnosti-3.

-Ako nam ih daju, mi ćemo im dati presretače, rekao je Zelenski novinarima.

Primetno je da je samo nekoliko dana nakon što je Zelenski obnovio zahtev za THAAD, suosnivač kompanije Fire Point i glavni konstruktor krstareće rakete Flamingo, Denis Štiljerman, rekao za Rojters da njegova kompanija razgovara sa evropskim kompanijama o mogućnosti lansiranja novog sistema protivvazdušne odbrane do sledeće godine, što bi bila jeftinija alternativa Patriotu.

Dalje, naglasio je da kompanija ima za cilj da smanji troškove presretanja balističke rakete na ispod milion dolara. „Ako možemo da smanjimo na manje od milion dolara, to će biti... prekretnica u rešenjima protivvazdušne odbrane“, izjavio je. „Planiramo da presretnemo prvu balističku raketu krajem 2027.“

Važno je napomenuti da, iako je Ukrajina stvorila efikasnu unutrašnju odbranu protiv dronova tipa Šahed i drugih bespilotnih letelica, zemlja se u velikoj meri oslanja na pomoć stranih partnera u presretanju balističkih raketa. Izveštaji iz prošle godine ukazivali su na to da je efikasnost raketa zemlja-vazduh (SAM) Patriot protiv ruskih balističkih raketa smanjena.

-URA [Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo] se mučilo da dosledno koristi sisteme protivvazdušne odbrane Patriot za zaštitu od ruskih balističkih raketa zbog nedavnih ruskih taktičkih poboljšanja, uključujući poboljšanja koja omogućavaju njihovim raketama da menjaju putanju i izvode manevre umesto da lete tradicionalnom balističkom putanjom, navodi se u izveštaju koji su pripremili Kancelarije generalnog inspektora Ministarstva odbrane SAD, Stejt departmenta SAD i Američke agencije za međunarodni razvoj.

PATRIOT PROTIV THAAD-A

THAAD sistem i MIM-104 Patriot su mobilni zemaljski sistemi protivraketne odbrane koje su razvile SAD, ali oni služe komplementarnim, a ne sličnim ulogama.

THAAD je specijalizovan za presretanje balističkih raketa kratkog do srednjeg dometa i nekih balističkih raketa srednjeg dometa na velikim visinama tokom terminalne faze leta, često u gornjim slojevima atmosfere ili čak u egzoatmosferskim uslovima, presretanjem po principu „pogodi da ubiješ“.

Ukrajina je potencijalno zainteresovana za THAAD jer je to moćan sistem protivraketne odbrane koji može da presretne balističke rakete na 200 kilometara i na visinama do 150 kilometara, što bi bilo korisno za sprečavanje ruskih napada na njenu civilnu infrastrukturu. U međuvremenu, sistem „Patriot“ je svestranija, višenamenska platforma za vazdušnu i raketnu odbranu, prvenstveno dizajnirana za terminalnu odbranu na manjim visinama.

Može da se bori protiv šireg spektra pretnji, uključujući balističke rakete kratkog dometa, krstareće rakete, avione, dronove i taktičke ciljeve. U stvari, ukrajinskim „Patriotima“ se pripisuje obaranje hipersoničnih aerobalističkih raketa „Kinžal“ i lovaca poput ruskih Su-34 i Su-35.

„Patriot“ ima operativni domet od oko 40 do 90 kilometara, u zavisnosti od varijante, i može da presretne ciljeve na visinama do 24,2 kilometra.

Stariji presretač PAC-2 koristi eksplozivno-fragmentacioni teret koji detonira blizu cilja. U međuvremenu, PAC-3 MSE je najnaprednija varijanta presretača „Patriot“. Koristi tehnologiju „pogodi-da-ubij“ za uništavanje ciljeva direktnim udarom, povećavajući efikasnost protiv modernih pretnji isporukom znatno veće kinetičke energije.

Iako je tip sistema „Patriot“ isporučenih Ukrajini nepoznat, Kijev verovatno poseduje barem neke presretače PAC-3.

THAAD-ov radar AN/TPY-2 može da detektuje ciljeve na udaljenosti od 2.000-3.000 kilometara u nekim konfiguracijama, dok radar AN/MPQ-65 ili AN/MPQ-65A sistema Patriot može da detektuje ciljeve na udaljenosti do 150 do 170 kilometara.

THAAD sistem ima šire područje pokrivenosti i napravljen je da zaštiti veće površine, kao što su gradovi ili regioni. Međutim, sistem Patriot se često koristi za čuvanje ciljeva velike vrednosti, kao što su vojne lokacije ili gusto naseljeni regioni, i za obezbeđivanje tačkaste odbrane.

Patriot nudi kraće domete angažovanja za balističke rakete, ali se ističe u tačkastoj odbrani specifičnih sredstava velike vrednosti, kao što su vazduhoplovne baze ili gradovi, sa većom fleksibilnošću u okruženjima sa mešovitim pretnjama.

THAAD-ovi presretači su skuplji i fokusirani su isključivo na balističke rakete, sa ograničenim ili nikakvim mogućnostima protiv aviona ili krstarećih raketa.

Većina ukrajinskih vazdušnih pretnji, uključujući lovce koji bacaju klizne bombe, su avioni sa fiksnim krilima ili pretnje na manjim visinama van THAAD-ovog projektnog okvira. Njegova korisnost bi stoga bila „izuzetno marginalna“.

Uz to rečeno, dva sistema nisu direktni konkurenti, već su dizajnirana da rade zajedno u integrisanim operacijama.

THAAD služi kao „viši nivo“ ili spoljni štit protiv balističkih pretnji na velikim visinama, podstičući lansere Patriot svojim superiornim radarskim podacima da prošire svoj domet. Ako raketa procuri kroz THAAD, Patriot pruža drugi sloj odbrane na nižim visinama.

Ukrajina možda traži Patriot sisteme kako bi stvorila slojevitu raketnu odbranu od ruskih raketa, koja bi takođe uključivala njenu sopstvenu jeftinu protivvazdušnu odbranu i lokalno proizvedene dronove presretače vojske.

U stvari, Američka agencija za protivraketnu odbranu (MDA) je ranije uspešno demonstrirala interoperabilnost dva kritična sistema protivvazdušne odbrane, Patriot i THAAD. U to vreme, MDA je lansirala Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhanced, ili PAC-3 MSE, iz terminalnog sistema za odbranu na velikim visinama (THAAD).

Međutim, oba presretača imaju duge proizvodne rokove, a njihova isporuka Ukrajini ostaje glavobolja za Sjedinjene Države, koje nisu spremne da pomognu Kijevu na račun sopstvene odbrane.

Štaviše, THAAD se generalno doživljava kao komponenta globalnog protivraketnog sistema koji su Sjedinjene Države podigle, posebno u zemljama poput Južne Koreje, da bi ugrozile Kinu. Trenutno, jedina dva međunarodna operatera sistema su Saudijska Arabija i UAE.



