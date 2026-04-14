Svet

RAZGOVORI U BERLINU: Merc domaćin Zelenskom

В. Н.

14. 04. 2026. u 09:47

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Berlinu, u okviru konsultacija između nemačke i ukrajinske vlade, izjavio je portparol nemačke vlade.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Markus Schreiber

Među evropskim zemljama, Nemačka je do sada obezbedila najveću vojnu pomoć Ukrajini od 2022. godine, u vrednosti od oko 55 milijardi evra, prenosi Rojters.

U svom budžetu za 2026. godinu, Nemačka je predvidela izdvajanje 11,5 milijardi evra za Ukrajinu.

(Tanjug)

