RAZGOVORI U BERLINU: Merc domaćin Zelenskom
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u Berlinu, u okviru konsultacija između nemačke i ukrajinske vlade, izjavio je portparol nemačke vlade.
Među evropskim zemljama, Nemačka je do sada obezbedila najveću vojnu pomoć Ukrajini od 2022. godine, u vrednosti od oko 55 milijardi evra, prenosi Rojters.
U svom budžetu za 2026. godinu, Nemačka je predvidela izdvajanje 11,5 milijardi evra za Ukrajinu.
(Tanjug)
