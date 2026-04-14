NE ZNATE ŠTA DA RADITE SA PREOSTALIM VASKRŠNJIM JAJIMA? Nikako ih ne bacajte, ovaj recept će vas spasiti muka

IAKO je treći dan Uskrsa, mnogima je ostalo kuvanih jaja od praznika, a iskreno govoreći, koliko smo ih pojeli prethodnih dana, vreme je da predahnemo od istih. Ukoliko ne znate šta da radite sa njima, znajte da rešenje postoji.

Srećom, postoje brojni jednostavni i ukusni načini da ih iskoristite, umesto da ih bacite.

Kuvana jaja mogu stajati u frižideru nekoliko dana, pa su idealna za brz doručak ili užinu. Možete ih jesti sami, uz malo soli, ili ih dodati u sendviče i salate.

Ako želite nešto konkretnije, jaja možete pretvoriti u različita jela. Na primer, punjena jaja su odlično predjelo - samo izvadite žumanca, pomešajte ih sa majonezom, senfom i začinima, pa vratite u belanca.Međutim, najbolji način da ih iskoristite, jeste da napravite preukusni namaz.

Sastojci za namaz od kuvanih jaja:

4 kuvanih jaja



1 kašičica senfa2 kašike kisele pavlake (opciono, za kremastiju teksturu)so i biber po ukusumalo limunovog soka (opciono)prstohvat belog luka u prahu ili 1 mali čen (po želji)

Priprema namaza od kuvanih jaja:

Oljuštite kuvana jaja i isecite ih na polovine ili četvrtine. Ubaci ih u blender pa dodajte majonez, senf, pavlaku i začine. Izblendirajte kratko, mada zavisi da li želite potpuno gladak namaz ili malo teksture.

Probajte dobijenu smesu i začinite po ukusu.

Namaz možete da jedete uz krišku hleba, da ga stavite u sendvič sa povrćem.

Prijatno!

