MEĐUNARODNA MISIJA ZA ORMUZ? Pariz i Lodnon okupljaju istomišljenike da bi omogućili slobodnu plovidbu tankera

U trenutku najave da bi iranske luke od juče trebalo da budu pod blokadom snaga SAD, francuski predsednik Emanuel Makron najavio je održavanje konferencije koju će zajedno organizovati Francuska i Velika Britanija u cilju stvaranja "multinacionalne mirovne misije" čiji je zadatak da obnovi slobodnu plovidbu u Ormuskom moreuzu.

- Kada je reč o Ormuskom moreuzu, već u narednim danima organizovaćemo, zajedno sa Velikom Britanijom, konferenciju sa zemljama spremnim da zajedno sa nama doprinesu multinacionalnoj mirnodopskoj misiji čiji je cilj obnavljanje slobodne plovidbe u moreuzu – poručio je Makron.

To, međutim, ne znači da su Pariz i London spremni da ratuju, da bi tankeri nesmetano plovili.

- Ta misija, isključivo odbrambena i odvojena od zaraćenih strana, biće raspoređena čim to situacija bude dozvolila – precizirao je francuski predsednik.

Emanuel Makron poziva na diplomatiju kako bi se brzo i trajno rešio sukob u Iranu i na Bliskom istoku, a ne samo situacija u strateškoj tački međunarodne trgovine, koja se već više od mesec dana nalazi pod blokadom, što je dovelo do značajnog povećanja cena energenata na svetskom tržištu.

- Nijedan napor ne sme se štedeti kako bi se što pre došlo do čvrstog i trajnog rešenja sukoba na Bliskom istoku putem diplomatije. Rešenje koje će omogućiti uspostavljanje čvrstog okvira u regionu, kako bi svi mogli da žive u miru i bezbednosti – kazao je Makron.

Stanar Jeliseja naveo je šta je sve potrebno da bi se to postiglo.

- Sva suštinska pitanja moraju biti rešena uz trajne odgovore, kako u vezi sa nuklearnim i balističkim aktivnostima Irana, tako i sa njegovim destabilizujućim delovanjem u regionu, ali i kako bi se što pre omogućio nastavak slobodne i neometane plovidbe u Ormuskom moreuzu i obezbedilo da Liban ponovo krene putem mira, uz puno poštovanje njegovog suvereniteta i teritorijalnog integriteta – naveo je šef francuske države.

Makron je naglasio da je Francuska spremna da u tome u potpunosti učestvuje "kao što to čini dosledno od prvog dana sukoba."

LONDON NE PODRŽAVA VAŠINGTON

Zvanični London je poručio da ne podržava američku blokadu Ormuskog moreuza. Velika Britanija zajedno sa Francuskom traži rešenje da bi se uspostavila slobodna plovidba od koje zavisi svetska privreda.