RAT BEZ LJUDI? Zelenski tvrdi - roboti pišu istoriju tamo gde čizma više ne sme da kroči
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da je prvi put od početka rata sa Rusijom neprijateljski položaj zauzet isključivo uz pomoć robotizovanih borbenih sistema, bez upotrebe pešadije i bez ljudskih gubitaka na ukrajinskoj strani.
- Budućnost je već stigla na liniju fronta - i Ukrajina je gradi. Ovo su naši kopneni robotizovani sistemi. Prvi put u istoriji ovog rata neprijateljski položaj je zauzet isključivo platformama bez ljudi u njima - kopnenim sistemima i dronovima. Okupatori su se predali, a operacija je izvedena bez pešadije i bez gubitaka na našoj strani - naveo je Zelenski na društvenoj mreži X.
On je istakao da ukrajinski robotski arsenal čine sistemi poput "Ratel", "TerMIT", "Ardal", "Ris", "Zmij", "Protektor" i "Volija", koji su, prema njegovim rečima, za samo tri meseca izvršili više od 22.000 misija na frontu.
- Drugim rečima, životi su spaseni više od 22.000 puta, jer su roboti umesto vojnika išli u najopasnija područja. Reč je o visokoj tehnologiji koja štiti najvišu vrednost - ljudski život - poručio je Zelenski, uz čestitke zaposlenima u ukrajinskoj odbrambenoj industriji.
Podseća se da je ukrajinsko Ministarstvo odbrane još prošle godine najavilo raspoređivanje oko 15.000 robotizovanih sistema na frontu, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 2024. godinu.
Jedan od ključnih sistema je i robotizovani kopneni platforma "Ljut", razvijena u Ukrajini. Ovaj sistem namenjen je za izviđanje i vatrenu podršku, a opremljen je mitraljezom kalibra 7,62 mm i naprednim senzorima za otkrivanje i gađanje ciljeva u dnevnim i noćnim uslovima.
Robot pokreće tihi električni motor, što mu omogućava produženo delovanje na terenu. Zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji, može se transportovati lakim vojnim vozilima, dok daljinsko upravljanje sa bezbedne lokacije značajno smanjuje rizik po ljudstvo.
Preporučujemo
"LOPTA JE SADA U DVORIŠTU IRANA" Vens: Teheran odlučuje šta će se dalje dešavati
14. 04. 2026. u 09:08
LAVROV I ARAGČI O KRIZI NA BLISKOM ISTOKU: Moskva upozorava na opasnost novog sukoba
14. 04. 2026. u 08:11
"EKONOMSKI TERORIZAM" Vens izneo opasne optužbe na račun Irana
14. 04. 2026. u 07:33
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Hezbolah napao nekoliko izraelskih položaja; Saudijska Arabija preti Trampu (VIDEO)
14. 04. 2026. u 07:24 >> 11:26
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TRAGAČ IZ "POTERE" SE SRUŠIO NA POD USRED EMISIJE: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
