ŠTRAJK PILOTA LUFTHANZE: U ponedeljak i utorak, otkazani letovi
PILOTI nemačke avio-grupe Lufthanze stupiće u dvodnevni štrajk u ponedeljak i utorak, na poziv sindikata, zbog izostanka dogovora sa poslodavcem u više tarifnih sporova, što će dovesti do brojnih poremećaja u avio-saobraćaju, saopšteno je danas iz sindikata Lufhanze.
Piloti Lufthanze pozvani su na štrajk koji će trajati od ponedeljka u 00.01 do utorka u 23.59 časova, saopštio je sindikat Udruženje kokpita, prenosi Špigel.
Na obustavu rada pozvani su članovi sindikata u kompanijama Dojče Lufthanza AG, Lufthanza Kargo AG, Lufthanza SitiLajn GmbH, kao i Jurovings GmbH.
Predsednik sindikata Andreas Pinjeiro izjavio je da je sindikat prinuđen na ovaj korak jer poslodavci nisu pokazali spremnost za rešavanje sporova.
-Uprkos svesnom uzdržavanju od štrajka tokom uskršnjih praznika, nisu stigle ozbiljne ponude. U tom periodu nije bilo ni odgovora ni vidljive spremnosti za razgovor od strane poslodavaca, naveo je Pinjeiro.
Prema navodima sindikata, ni u Lufthanzi i Lufthanzi Kargo nije ponuđeno rešenje za dodatno penzijsko osiguranje zaposlenih, dok u Lufthanza SitiLajnu ne postoji održiva ponuda za novi kolektivni ugovor o zaradama.
U Jurovingsu je, kako se navodi, predloženo rešenje za penzijsko osiguranje neprihvatljivo i na "toliko niskom nivou da jedva zaslužuje taj naziv".
Sindikat je naglasio da ostaje otvoren za pregovore i poručio da poslodavci mogu u svakom trenutku da spreče štrajk iznošenjem prihvatljivih ponuda.
-Štrajk je uvek poslednje sredstvo da se pokrenu neuspešni pregovori. Rado bismo ga izbegli, posebno imajući u vidu opterećenje za putnike i zaposlene na zemlji, ali odgovornost za to snosi poslodavačka strana, rekao je Pinjeiro.
Zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku, iz štrajka su izuzeti letovi iz Nemačke ka određenim destinacijama, među kojima su Azerbejdžan, Egipat, Bahrein, Irak, Izrael, Jemen, Jordan, Katar, Kuvajt, Liban, Oman, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, navodi kompanija.
(Tanjug)
