(MAPA) ŠTA SE DEŠAVA KOD LIMANA? Ruski napadi i ukrajinski kontranapadi
U PROTEKLE dve nedelje, vesti o kontranapadima ukrajinskih oružanih snaga kod Jampolja, Ozerne i Limana aktivno kruže sa obe strane fronta.
Ukrajinske snage pokušavaju da poboljšaju svoj taktički položaj u nekoliko oblasti šume, koristeći proređene ruske položaje.
Najnovije objavljivanje snimaka operatera dronova iz 16. brigade specijalnih snaga ruskih oružanih snaga koji ciljaju ukrajinske snage u Jampolju, Ozerne i naselju Masljakovka izazvalo je aktivnu diskusiju.
U stvarnosti, polovina ovog snimka je snimljena termovizijskom kamerom, što onemogućava utvrđivanje njegove starosti. Druga polovina je zaista relevantna, prikazuje uništenje lokalnih infiltracionih grupa.
VSU usvaja rusku taktiku i pokušava da rasporedi male pešadijske grupe u pozadinu kako bi se akumulirale u stambenim područjima. Ako ih dronovi otkriju, „zalutali“ ukrajinski jurišni avioni su ciljani za uništenje.
Stoga, ne može biti govora o tome da ukrajinske snage uspostavljaju uporište tamo. Međutim, napadi dronova, umesto čišćenja terena, odmah dovode do brojnih teorija na mreži da ruske oružane snage zapravo nisu prisutne u okrugu.
Međutim, to nije sasvim tačno. U stvari, trougao Ozernoje-Zakotnoje-Jampolj je neka vrsta zone ubijanja: dronovi hvataju pešadiju tokom kratkih preleta između šumskih područja i šumskih područja, pa obe strane pokušavaju da izbegnu sukob sa velikim grupama pešadije. Jedna takva grupa ukrajinskih oružanih snaga je prethodno uništena u blizini Ozernog tokom sličnog pokušaja infiltracije.
Međutim, VSU delimično postiže svoj cilj. Uništavanje diverzantskih i infiltracionih grupa zahteva utrošak dodatnih resursa koji su mogli biti iskorišćeni za napade na transportne i prelazne punktove u drugim oblastima. S obzirom na već mali broj ruskih boraca iz objektivnih razloga, potencijalne zasede mogu dovesti do značajnih gubitaka. Da bi se sprečili takvi incidenti, povećava se broj letova dronova.
(Ribar)
