Svet

U SLUČAJU SUKOBA NATO I RUSIJE: Zna se ko će stradati prvi

Predrag Stojković

11. 04. 2026. u 21:22

FINSKA će prva stradati u slučaju potencijalnog sukoba NATO i Rusije, smatra profesor Helsinškog univerziteta Tuomas Malinen.

Foto printskrin YouTube/ Matsimus

-Shvatam da NATO i SAD moraju da dobiju dopuštenje za raspoređivanje nuklearnog oružja na finskoj teritoriji u slučaju rata. Ipak, naši marionetski lideri gube iz vida činjenicu da ćemo, ako to dozvolimo, prvi nastradati ako počne rat između NATO i Rusije, napisao je on na Iksu.

Kako je dodao, sukob na Bliskom istoku je pokazao da SAD i NATO nisu u stanju da presreću hipersonične rakete, a Rusija je svetski lider u njihovoj proizvodnji.

Moskva je bezbroj puta isticala zabrinutost zbog aktivnosti Alijanse u blizini njenih granica koje su bez presedana. NATO gomila snage pod izgovorom obuzdavanja tzv. ruske agresije. U Kremlju, međutim, ističu, da Rusija nije nikome pretnja, ali da će reagovati na aktivnosti koje su po nju potencijalno opasne.

I predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta naglašavao da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO, ali da zapadni političari redovno tom lažnom pretnjom zastrašuju sopstveno stanovništvo u nameri da skrenu pažnju sa unutrašnjih problema.

(sputnikportal.rs)

