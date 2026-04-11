U SLUČAJU SUKOBA NATO I RUSIJE: Zna se ko će stradati prvi
FINSKA će prva stradati u slučaju potencijalnog sukoba NATO i Rusije, smatra profesor Helsinškog univerziteta Tuomas Malinen.
-Shvatam da NATO i SAD moraju da dobiju dopuštenje za raspoređivanje nuklearnog oružja na finskoj teritoriji u slučaju rata. Ipak, naši marionetski lideri gube iz vida činjenicu da ćemo, ako to dozvolimo, prvi nastradati ako počne rat između NATO i Rusije, napisao je on na Iksu.
Kako je dodao, sukob na Bliskom istoku je pokazao da SAD i NATO nisu u stanju da presreću hipersonične rakete, a Rusija je svetski lider u njihovoj proizvodnji.
Moskva je bezbroj puta isticala zabrinutost zbog aktivnosti Alijanse u blizini njenih granica koje su bez presedana. NATO gomila snage pod izgovorom obuzdavanja tzv. ruske agresije. U Kremlju, međutim, ističu, da Rusija nije nikome pretnja, ali da će reagovati na aktivnosti koje su po nju potencijalno opasne.
I predsednik Rusije Vladimir Putin je više puta naglašavao da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO, ali da zapadni političari redovno tom lažnom pretnjom zastrašuju sopstveno stanovništvo u nameri da skrenu pažnju sa unutrašnjih problema.
(sputnikportal.rs)
