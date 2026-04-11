NETANJAHU NASTAVLJA RAT: Još traje kampanja protiv Irana, ostvarena istorijska dostignuća

KAMPANjA protiv Irana još nije završena, uprkos tome što su u dosadašnjem toku kampanje ostvarena "istorijska dostignuća", izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

On je u video-obraćanju naciji rekao da su Iran i njegovi pomagači želeli da "zadave Izrael", ali da je umesto toga "Izrael zadavio njih", prenosi Tajms of Izrael.

-Udarili smo ih, ali još uvek imamo mnogo toga da uradimo, rekao je Netanjahu.

Prema njegovim rečima, većinu svog života proveo je radeći na tome da Iran ne napravi nuklearno naoružanje, uključujući i odobravanje tajnih operacija protiv Irana, ali da "svet to nije želeo da čuje".

Netanjahu je rekao da je Izrael "probio barijeru straha" napadom na Iran prošlog juna.

Izraelski premijer obratio se dok su u Pakistanu toku pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku.

