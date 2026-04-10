IRAN PRETI: Prekinućemo pregovore sa SAD ako Izrael nastavi napade na Liban (VIDEO)

Iran je zapretio da će prekinuti pregovore sa SAD ako Izrael nastavi napade na Liban

Intenzivan pritisak i pretnja Teherana da će se povući iz pregovora sa Sjedinjenim Državama u Islamabadu, primorali su cionistički režim da obustavi svoje vojne napade na libansku prestonicu, Bejrut, rekao je visokopozicionirani bezbednosni izvor za Pres TV u petak.

Prema izvoru, nakon brutalne agresije cionističkog režima na Liban u sredu, Iran je prekid tih napada postavio kao čvrst preduslov za svoje učešće u privremenim pregovorima o prekidu vatre sa Sjedinjenim Državama.

-Jedinstvo fronta otpora bilo je nepregovaračko za Iran, rekao je izvor za Pres TV.

Požurio je da doda da je putovanje iranske delegacije u Islamabad nekoliko puta odloženo, posebno zbog kontinuirane izraelske agresije protiv Libana.

Upornim insistiranjem i verodostojnom pretnjom da će napustiti pregovore, Iran je primorao Sjedinjene Države da primoraju cionistički režim da obustavi svoje napade na Bejrut, dodao je izvor.

Dalje je naglasio da je nastavak pregovora takođe uslovljen uzdržavanjem cionističkog režima od napada na Bejrut i njegovo južno predgrađe Dahije.

Iran je izdao jasno upozorenje da bi uporni cionistički napadi na Liban na kraju mogli potpuno da ponište proces pregovora.

Suočene sa nepokolebljivim insistiranjem Irana i stvarnom pretnjom da će se povući od pregovaračkog stola, Sjedinjene Države su bile primorane da intervenišu, naveo je izvor.

-Amerikanci su bili primorani da nateraju cionistički režim da obustavi napade na Bejrut, rekao je za Press TV.

Međutim, izvor je naglasio da je pauza u pregovorima uslovna. Nastavak bilo kakvih budućih razgovora ostaje uslovljen uzdržavanjem cionističkog režima od daljih napada na Bejrut i njegovo južno predgrađe, Dahijeh.

Upozorio je, nedvosmisleno, da će, ukoliko brutalni režim prekrši ovaj dogovor i nastavi bombardovanje Bejruta, pregovori biti odmah prekinuti.

(PressTV.ir)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje