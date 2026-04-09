GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute ne može da zaštiti propali Severnoatlantski savez, smatra specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.

Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

- Propali Rute nije uspeo da zaštiti propali NATO - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući Ruteovu izjavu tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o NATO-u.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ranije je generalni sekretar NATO-a priznao da su neke zemlje Severnoatlantske alijanse zaista pale na testu koji su postavile Sjedinjene Američke Države.

Kako je ranije izjavila predstavnica Bele kuće Kerolajn Livit, američki lider smatra da je rat SAD i Izraela protiv Irana bio test za NATO, na kojem je Alijansa pala.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO