PUKOTINA U SAVEZU ZBOG ORMUZA: Tramp pritiska Evropu, diplomate strahuju od povlačenja SAD iz NATO-a

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute obavestio je pojedine prestonice da američki predsednik Donald Tramp želi konkretne odgovore u narednih nekoliko dana za pomoć u obezbeđivanju Ormuskog moreuza, rekle su danas neimenovane evropske diplomate za Rojters.

Foto: Tanjug/AP Photo

- Primećujemo frustraciju u Vašingtonu, ali oni nisu konsultovali saveznike ni pre ni posle početka ovog rata. NATO kao takav ne bi igrao ulogu u ratu protiv Irana, ali saveznici žele da pomognu u traženju dugoročnih rešenja za Ormuz. Sa tekućim pregovorima sa Iranom, ovo bi bilo korisno - rekao je diplomata.

Nakon sastanka sa Ruteom, Tramp je objavio na mreži Truth Social da "NATO nije bio tu kada im je bio potreban i da neće biti tu ponovo".

Tramp je više puta nazvao NATO "papirnim tigrom" i pretio da će se povući iz transatlanskog saveza poslednjih bedekham tvrdeći da su se evropski saveznici Vašingtona oslanjali na američke bezbednosne granacije dok su pružali neadekvatnu podršku napadima u Iranu.

Rute se takođe oglasio nakon sastanka u sredu, rekavši da je Tramp "očigledno razočaran mnogim saveznicima u NATO-u" i da "vidi njegovu poentu".

(Tanjug)

BONUS VIDEO