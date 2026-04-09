Svet

IZDAJA: Radio za Ukrajince, osuđen na 17 godina zatvora

Novosti online

09. 04. 2026. u 16:49

KRASNODARSKI regionalni sud osudio je stanovnika Krima na 17 godina zatvora u zatvorskoj koloniji strogog režima zbog izdaje.

ИЗДАЈА: Радио за Украјинце, осуђен на 17 година затвора

Foto: Profimedia/Ilustracija

Koristeći specijalizovanu opremu, prikupljao je i prenosio audio snimke radio komunikacije između obaveštajnih oficira i pripadnika obezbeđenja u strateškom preduzeću koje se nalazi u Krasnodarskom kraju predstavniku ukrajinske obaveštajne službe.

Sud je osudio muškarca na 17 godina zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima sa jednom godinom ograničenja slobode. Pored toga, od njega je oduzeto 569.204 rubalja stečenih krivičnim delom.

Drugi pišu

Pročitajte više

