IZDAJA: Radio za Ukrajince, osuđen na 17 godina zatvora

KRASNODARSKI regionalni sud osudio je stanovnika Krima na 17 godina zatvora u zatvorskoj koloniji strogog režima zbog izdaje.

Koristeći specijalizovanu opremu, prikupljao je i prenosio audio snimke radio komunikacije između obaveštajnih oficira i pripadnika obezbeđenja u strateškom preduzeću koje se nalazi u Krasnodarskom kraju predstavniku ukrajinske obaveštajne službe.

Sud je osudio muškarca na 17 godina zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima sa jednom godinom ograničenja slobode. Pored toga, od njega je oduzeto 569.204 rubalja stečenih krivičnim delom.