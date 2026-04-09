MERC SE HITNO OGLASIO O IRANU: Pomenuo SAD i podelu NATO-a

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ne želi da rat SAD i Irana dodatno optereti odnose između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih partnera u NATO-u.

- Ne želimo da se NATO podeli. NATO je garant naše bezbednosti, uključujući i pre svega u Evropi - rekao je on, obraćajući se novinarima, prenosi Rojters.

Dodao je da je ohrabrio američkog predsednika Donalda Trampa tokom telefonskog razgovora da se hitno nastave pregovori sa Iranom.

Merc je rekao da Nemačka, u koordinaciji sa SAD i evropskim partnerima, nastavlja direktne razgovore sa iranskim rukovodstvom u Teheranu, nakon što je postignuto krhko primirje između Irana i SAD koje bi moglo dovesti do mirovnih pregovora.

- Nakon dugog perioda tišine, za koju smo imali ozbiljne razloge, sada kao vlada ponovo pokrećemo razgovore sa Teheranom - rekao je Merc. Prema njegovim rečima, nastavak izraelske vojne kampanje u Libanu mogao bi da ugrozi mirovne pregovore koji se očekuju između SAD i Irana o ratu na Bliskom istoku.

- Sa posebnom zabrinutošću posmatramo situaciju u južnom Libanu. Ozbiljnost kojom Izrael tamo vodi rat mogla bi dovesti do neuspeha mirovnog procesa u celini, a to se ne sme dozvoliti - naglasio je nemački kancelar.