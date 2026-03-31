POGOĐENA RUSKA LUKA UST-LUGA: Povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca
U NAPADU ukrajinskih dronova u Lenjingradskoj oblasti Rusije oštećena je luka Ust-Luga i objekti u selu Molodcovo, a u udaru su povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca, saopštio je danas regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.
On je dodao da je ruska PVO oborila 38 bespilotnih letelica iznad Lenjingradske oblasti tokom napada, prenosi Interfaks.
Drozdenko je naveo da su povređeni u napadu hospitalizovani, a da je luka Ust-Luga oštećena.
U selu Molodcovo u Kirovskom okrugu, stambene zgrade, škola i društveni objekat su oštećeni zbog pada ostataka drona, a požari koji su izbili su ugašeni, saopštio je ruski guverner.
Preporučujemo
SPORAZUM SA IRANOM DO 6. APRILA? Teheran: Ukrajina je učesnik u ratu!
30. 03. 2026. u 20:33
ZELENSKI: Zbog blokiranog kredita EU, Ukrajina neće moći da se pripremi za zimu
30. 03. 2026. u 18:43
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
