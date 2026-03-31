POGOĐENA RUSKA LUKA UST-LUGA: Povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca

U NAPADU ukrajinskih dronova u Lenjingradskoj oblasti Rusije oštećena je luka Ust-Luga i objekti u selu Molodcovo, a u udaru su povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca, saopštio je danas regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

On je dodao da je ruska PVO oborila 38 bespilotnih letelica iznad Lenjingradske oblasti tokom napada, prenosi Interfaks.

Drozdenko je naveo da su povređeni u napadu hospitalizovani, a da je luka Ust-Luga oštećena.

U selu Molodcovo u Kirovskom okrugu, stambene zgrade, škola i društveni objekat su oštećeni zbog pada ostataka drona, a požari koji su izbili su ugašeni, saopštio je ruski guverner.

