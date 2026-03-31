Svet

POGOĐENA RUSKA LUKA UST-LUGA: Povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca

Танјуг

31. 03. 2026. u 07:21

U NAPADU ukrajinskih dronova u Lenjingradskoj oblasti Rusije oštećena je luka Ust-Luga i objekti u selu Molodcovo, a u udaru su povređene tri osobe, od kojih su dvoje deca, saopštio je danas regionalni guverner Aleksandar Drozdenko.

Foto: ssb.gov.tr

On je dodao da je ruska PVO oborila 38 bespilotnih letelica iznad Lenjingradske oblasti tokom napada, prenosi Interfaks.

Drozdenko je naveo da su povređeni u napadu hospitalizovani, a da je luka Ust-Luga oštećena.

U selu Molodcovo u Kirovskom okrugu, stambene zgrade, škola i društveni objekat su oštećeni zbog pada ostataka drona, a požari koji su izbili su ugašeni, saopštio je ruski guverner.

