"OVO JE BORBA NA ŽIVOT I SMRT" Lavrov o borbi za vodeće pozicije u novom svetu - Neke zemlje su jednostavno izgubile svaku meru!
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da je borba za vodeće pozicije u novom svetu - borba na život i smrt.
- Borba za liderstvo u novom svetu je izuzetno ozbiljna - borba na život i smrt. To vidimo skoro svakodnevno - rekao je Lavrov na Generalnoj skupštini Ruskog saveta za međunarodne poslove, prenosi Sputnjik.
Neke zemlje su jednostavno izgubile svaku meru, dodao je Lavrov.
- One otvoreno govore o svojim pravima na ovu ili onu teritoriju - istakao je Lavrov i dodao da ne samo Rusija i Kina, već i druge zemlje ŠOS-a i BRIKS-a postaju meta onih koji su navikli da žive na tuđi račun.
On je kazao da je Rusija spremna da bude posrednik i pruži drugu pomoć u rešavanju krize u Persijskom zalivu diplomatskim sredstvima.
- Smatramo da je upotreba vojne sile protiv civila i civilne infrastrukture, bilo u Iranu ili u državama Saveta za saradnju u Zalivu, koje takođe trpe ozbiljne i negativne posledice ove situacije, neprihvatljiva - poručio je ruski diplomata.
Lavrov je istakao da postoje znaci da kriza u Persijskom zalivu eskalira u sukob većih razmera.
- Ono što vidimo (u Persijskom zalivu) sada pokazuje znake eskalacije u sukob sve većih razmera, koji su neki već nazvali 'novim svetskim ratom' - rekao je on.
Ruski ministar spoljnih poslova izjavio je da Sjedinjene Američke Države i Izrael pokušavaju da nahuškaju arapske države Persijskog zaliva protiv Irana.
- SAD i Izrael pokušavaju da spreče normalizaciju odnosa između Irana i njegovih suseda, pa čak i da suprotstave članice Saveta za saradnju zemalja (Persijskog) Zaliva Islamskoj Republici - rekao je Lavrov.
On je naglasio da je Zapad ušao u "klinč" sa većinskim zemljama sveta po pitanjima prevazilaženja postojećih izazova na osnovu jednakosti i pravde.
- I zaista, nastaje situacija u kojoj je Zapad, sa svojim nezasitim hegemonističkim ambicijama, ušao, kako kažu, u klinč sa željom globalne većine da prevaziđe postojeće izazove na osnovu jednakosti, pravde, ili, drugim rečima, na osnovu principa Povelje UN dogovorenih nakon Drugog svetskog rata - rekao je Lavrov.
On je kazao da Rusija ostavlja vrata otvorena za pregovore sa Zapadom, ali da on mora da ostavi po strani hirove i gradi obostrano korisne odnose.
Preporučujemo
Komentari (0)