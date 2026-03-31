PROFESORKA U NIŠU POZIVALA NA BLOKADE UZ MARKA PERKOVIĆA TOMPSONA: Otvoreno preti političkim neistomišljenicima

ČLANICA Senata Univerziteta u Nišu i profesorka Filozofskog fakulteta otvoreno preti nasiljem političkim neistomišljenicima.

Jedna od boraca protiv odluke Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta srpskih studija, profesorka istorije, poznata po pretnjama da će svoje političke neistomišljenike iz grada na Nišavi „juriti do Naisa“, ne prestaje da uznemirava građane Niša i čitavu akademsku zajednicu.

Ona je na svom Instagram profilu objavila poziv na okupljanje blokaderskih aktivista ispred prostorija vladajuće stranke, uz pesmu i poruku pevača Marka Perkovića Tompson, kako piše Vojvodina uživo.

Tompson je poznat po stihovima koji pozivaju na ubijanju „Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara“, jedna je od njegovih pesama koja aludira na koncentracioni logor u kojem su Srbi brutalno ubijani od strane ustaša Maksa Luburića.

Kada profesor iz Srbije u političkoj kampanji koristi pesme i simboliku povezanu sa Tompsonom, koje za srpski narod nose značenje stradanja i patnje, onda je reč ili o dubokom moralnom posrnuću, ili o svesnom delovanju protiv sopstvenih nacionalnih interesa. Ujedno, to je i jasan pokazatelj do koje mere su autošovinistički kadrovi u svakom pogledu urušili Filozofski fakultet u Nišu.

(Dnevnik)