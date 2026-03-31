OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Evo šta je Đani Infantino tražio od Donalda Trampa zbog jedne reprezentacije

DRAMA se nastavlja!

FOTO: Tanjug/AP

Predsednik FIFA Đani Infantino isključio je mogućnost učešća zamenskog tima na Svetskom prvenstvu, rekavši da ne postoji plan B u slučaju da Iran odluči da se povuče. Uprkos eskalaciji sukoba i direktnim pretnjama povlačenjem od strane iranskih zvaničnika, FIFA insistira na učešću azijske nacije.

Infantino je potvrdio da je razgovarao sa predsednikom SAD Donaldom Trampom kako bi se uverio da je iranski tim dobrodošao na tlo Severne Amerike ovog juna, izveštava Goal.com.

Tekući sukob u Iranu bacio je senku na pripreme za Svetsko prvenstvo i izazvao sumnje u učinak tima u Grupi G. Iako se Iran kvalifikovao pre godinu dana, politička situacija se pogoršala nakon vojne akcije i smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

FOTO: Tanjug/AP

FIFA se nalazi u složenoj diplomatskoj situaciji, s obzirom na to da se turnir održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, zemljama u centru geopolitičkih previranja. Uprkos tenzijama, Infantino je ostao odlučan, naglašavajući da je učešće Irana „plan A“ i isključujući sve druge opcije.

Infantino insistira da fudbal mora da služi kao ujedinjujuća snaga, uprkos složenosti „stvarnog sveta“, i potvrdio je da je dobio lična uveravanja od Bele kuće da će iranskoj delegaciji biti dozvoljeno učešće.

U intervjuu za N+, predsednik FIFA-e je rekao:

- Iran predstavlja svoj narod, i onaj koji živi u Iranu i onaj u inostranstvu. Kvalifikovali su se za ovo Svetsko prvenstvo na terenu i bili su među prvima. To je zemlja luda za fudbalom. Želimo da igraju i igraće na Svetskom prvenstvu. Ne postoji plan B, C ili D, postoji samo plan A. Živimo u stvarnom svetu i svesni smo veoma komplikovane situacije, ali radimo na tome da osiguramo da Iran igra na ovom Svetskom prvenstvu u najboljim mogućim uslovima - rekao je Infantino.

FOTO: Tanjug/AP

Za razliku od optimizma FIFA-e, retorika koja dolazi iz Teherana sugeriše da je bojkot svih razmera neizbežan. Iranski ministar sporta i omladine, Ahmad Donjamali, izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog bezbednosti igrača u Sjedinjenim Državama, navodeći tekući rat i nedavne napade kao nepremostive prepreke za učešće.

Donjamali je za državnu televiziju rekao:

- Zbog zverstava koja su počinili protiv Irana, nametnuvši nam dva rata za samo osam ili devet meseci i ubivši i mučeći hiljade naših ljudi, apsolutno nam je nemoguće da učestvujemo na Svetskom prvenstvu.

Njegov stav je ponovio i Mehdi Tadž, predsednik Iranskog fudbalskog saveza, koji je priznao da, iako je učešće cilj, trauma nedavnih napada čini iščekivanje turnira gotovo nemogućim.

FOTO: Tanjug/AP

- Jedno je sigurno, nakon ovog napada, ne možemo se radovati Svetskom prvenstvu sa nadom - rekao je on.

Sa samo 72 dana do početka turnira, FIFA se suočava sa trkom sa vremenom da formalizuje bezbednosne protokole i organizuje putovanje za iranski tim. Iran bi trenutno trebalo da odigra svoju prvu utakmicu protiv Novog Zelanda u Inglvudu 15. juna.

