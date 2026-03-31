BOLI IH ŠTO NISU USPELI DA SRUŠE SRBIJU! Ministarka Mesarović žestoko odgovorila hrvatskom ministru Radmanu
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se putem Instagrama i poručila da je Srbija pobedila obojenu revoluciju, komentarišući izjavu hrvatskog ministra spoljnih i evropskih poslova Gordana Grlić-Radmana.
- Obojena revolucija u Srbiji je poražena! Uprkos svim pokušajima da se država sruši i spolja i iznutra, narod je taj koji je na kraju pokazao da se ne miri sa tim da mu politiku ovde vode Picula, Grlić-Radman i njihovi slepi poslušnici! Koliko ih to sve zajedno boli što Srbiju nisu uspeli da sruše, vidimo i po tome što su 24 časa posle završetka lokalnih izbora, još jednom skinuli maske i pokazali lice zla i ako nekome nije ni bilo jasno ili nije verovao na sve ono što mesecima ukazujemo, danas i juče je morao shvatiti. Kako drugačije objasniti toliku dozu frustracije i nezadovoljstva zvaničnog Zagreba da, čak i tamo međusobno posvađani, kada je Srbija uvek imaju isti stav. Nema razlike u nespretnoj izjavi nesrećnog Grlić-Radmana kada ga pitaju o učešću nekih hrvatskih struktura npr. u Kuli ili Milanovića koji je toliko očajan da otkazuje Samit Brdo-Brioni koji se godinama unazad održava i koji bi trebao da bude susret diplomatije i dijaloga. Jasno nam je, nije lepo niti poželjno čuti istinu i drugačije mišljenje o bilo čemu, da li to bio broj nestalih Srba u zločinačkoj Oluji ili zabrana ulaska u Hrvatsku srpskim intelektualcima, nebitno je-neka se sastanu klimoglavci iz ostatka regiona, a u tim okolnostima to i nije mesto za našeg predsednika, predsednika slobodne, samostalne i slobodnomisleće Srbije. Znamo gospodo da se sa istinom nekad teško suočiti. Znamo koliko ste vere, novca i uticaja ulagali u to da su ovo izbori koji će označiti početak kraja Aleksandra Vučića i SNS. Znamo da ste toliko jadni i bedni da Picula mora da laže kao pas da su simpatizeri Srpske napredne stranke i vlast generatori haosa na izborima u nedelju, a nikako da pomene blokadere koji potežu vatreno oružje i vade štangle na sve one mirne građane koji bi samo da glasaju po svojoj savesti. E to su vam vrednosti iza kojih stoje i Picula i Milanović i svi ti lažni evropejci združeni ovde sa Pajtićem, Gruhonjićem. Nikada se nećemo povući pred takvima, Srbija je pobedila obojenu revoluciju! Narod je rekao svoje, rekao je da želi mir i stabilnost! Želi politiku kontinuiteta i napretka, jedini koji je danas u Srbiji nude su Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem - poručila je ministarka putem Instagrama.
Preporučujemo
VUČIĆ: Izbori će biti održani do kraja godine, možda i do Vidovdana
31. 03. 2026. u 23:48
DODIK: Tražićemo sastanak sa Srbijom zbog vojnog saveza Zagreba, Tirane i Prištine
31. 03. 2026. u 23:32
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)