BOLI IH ŠTO NISU USPELI DA SRUŠE SRBIJU! Ministarka Mesarović žestoko odgovorila hrvatskom ministru Radmanu

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se putem Instagrama i poručila da je Srbija pobedila obojenu revoluciju, komentarišući izjavu hrvatskog ministra spoljnih i evropskih poslova Gordana Grlić-Radmana.

- Obojena revolucija u Srbiji je poražena! Uprkos svim pokušajima da se država sruši i spolja i iznutra, narod je taj koji je na kraju pokazao da se ne miri sa tim da mu politiku ovde vode Picula, Grlić-Radman i njihovi slepi poslušnici! Koliko ih to sve zajedno boli što Srbiju nisu uspeli da sruše, vidimo i po tome što su 24 časa posle završetka lokalnih izbora, još jednom skinuli maske i pokazali lice zla i ako nekome nije ni bilo jasno ili nije verovao na sve ono što mesecima ukazujemo, danas i juče je morao shvatiti. Kako drugačije objasniti toliku dozu frustracije i nezadovoljstva zvaničnog Zagreba da, čak i tamo međusobno posvađani, kada je Srbija uvek imaju isti stav. Nema razlike u nespretnoj izjavi nesrećnog Grlić-Radmana kada ga pitaju o učešću nekih hrvatskih struktura npr. u Kuli ili Milanovića koji je toliko očajan da otkazuje Samit Brdo-Brioni koji se godinama unazad održava i koji bi trebao da bude susret diplomatije i dijaloga. Jasno nam je, nije lepo niti poželjno čuti istinu i drugačije mišljenje o bilo čemu, da li to bio broj nestalih Srba u zločinačkoj Oluji ili zabrana ulaska u Hrvatsku srpskim intelektualcima, nebitno je-neka se sastanu klimoglavci iz ostatka regiona, a u tim okolnostima to i nije mesto za našeg predsednika, predsednika slobodne, samostalne i slobodnomisleće Srbije. Znamo gospodo da se sa istinom nekad teško suočiti. Znamo koliko ste vere, novca i uticaja ulagali u to da su ovo izbori koji će označiti početak kraja Aleksandra Vučića i SNS. Znamo da ste toliko jadni i bedni da Picula mora da laže kao pas da su simpatizeri Srpske napredne stranke i vlast generatori haosa na izborima u nedelju, a nikako da pomene blokadere koji potežu vatreno oružje i vade štangle na sve one mirne građane koji bi samo da glasaju po svojoj savesti. E to su vam vrednosti iza kojih stoje i Picula i Milanović i svi ti lažni evropejci združeni ovde sa Pajtićem, Gruhonjićem. Nikada se nećemo povući pred takvima, Srbija je pobedila obojenu revoluciju! Narod je rekao svoje, rekao je da želi mir i stabilnost! Želi politiku kontinuiteta i napretka, jedini koji je danas u Srbiji nude su Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka na čelu sa Milošem Vučevićem - poručila je ministarka putem Instagrama.