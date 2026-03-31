OPROSTI NAM ŠTO PLAČEMO! Otišao je čuvar naše mladosti i heroj najlepšeg leta koje smo ikada doživeli

Марко Паунић
Marko Paunić

31. 03. 2026. u 11:33

TUGA!

ОПРОСТИ НАМ ШТО ПЛАЧЕМО! Отишао је чувар наше младости и херој најлепшег лета које смо икада доживели

Bugarski fudbal je zavijen u crno. Borislav Mihajlov, legendarni golman i dugogodišnji predsednik Bugarskog fudbalskog saveza, preminuo je u 63. godini.

Mihajlov je u indukovanoj komi od kraja prošle godine nakon što je doživeo moždani udar. Uprkos naporima lekara i podršci porodice, nije uspeo da se oporavi. Borislav Mihajlov će ostati upamćen kao jedna od ključnih ličnosti u najvećem uspehu bugarskog fudbala, bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu 1994. u SAD.

Posebno je pamtljiv njegov herojski nastup u četvrtfinalu protiv Meksika, kada je odbranio dva penala i doveo Bugarsku do četiri najbolje ekipe na svetu. Za reprezentaciju je nastupio 102 puta, a igrao je i na Svetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, prema pisanju bugarskih medija.

U klupskoj karijeri najviše je ostavio traga u Levskom, sa kojim je osvojio tri titule prvaka i tri kupa, a 1986. je proglašen za fudbalera godine. Igrao je i za Portugal (Belenenseš), Francusku (Miluz), Englesku (Reding) i Švajcarsku (Cirih), gde je i završio karijeru.

Nakon igračke karijere, ostao je duboko vezan za fudbal. Od 2005. godine je predsednik Bugarskog fudbalskog saveza, poziciju koju je, sa kratkim pauzama, obavljao do 2023. godine.

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

