OPROSTI NAM ŠTO PLAČEMO! Otišao je čuvar naše mladosti i heroj najlepšeg leta koje smo ikada doživeli

TUGA!

Bugarski fudbal je zavijen u crno. Borislav Mihajlov, legendarni golman i dugogodišnji predsednik Bugarskog fudbalskog saveza, preminuo je u 63. godini.

Mihajlov je u indukovanoj komi od kraja prošle godine nakon što je doživeo moždani udar. Uprkos naporima lekara i podršci porodice, nije uspeo da se oporavi. Borislav Mihajlov će ostati upamćen kao jedna od ključnih ličnosti u najvećem uspehu bugarskog fudbala, bronzanoj medalji na Svetskom prvenstvu 1994. u SAD.

Bivšiяt prezident na BFS i kapitan na nacionalniя otbor taka i ne uspя da se vъzstanovi ot polučeniя insult https://t.co/ADwUUqByfH — Sega (@SegaBG) March 31, 2026

Posebno je pamtljiv njegov herojski nastup u četvrtfinalu protiv Meksika, kada je odbranio dva penala i doveo Bugarsku do četiri najbolje ekipe na svetu. Za reprezentaciju je nastupio 102 puta, a igrao je i na Svetskom prvenstvu 1986. u Meksiku, prema pisanju bugarskih medija.

U klupskoj karijeri najviše je ostavio traga u Levskom, sa kojim je osvojio tri titule prvaka i tri kupa, a 1986. je proglašen za fudbalera godine. Igrao je i za Portugal (Belenenseš), Francusku (Miluz), Englesku (Reding) i Švajcarsku (Cirih), gde je i završio karijeru.

Nakon igračke karijere, ostao je duboko vezan za fudbal. Od 2005. godine je predsednik Bugarskog fudbalskog saveza, poziciju koju je, sa kratkim pauzama, obavljao do 2023. godine.