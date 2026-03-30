"ČESTITAM IM JOŠ JEDNOM NA NJIHOVOJ VELIKOJ POBEDI SA -19" Vučić: Da su normalne okolnosti, ko bi glasao za vas?

Na pitanje da li mu je neko čestitao od političkih protivnika, predsednik kaže:

- Ko da mi čestita, kad ih niste ni videli. Jeste li čuli da je negde postojao neki štab? Jeste li čuli da će neko da vam se obrati sem onog što je rekao - za Kulu spreman, što viče za dom spreman. Pogačara i ostale... Jeste čuli da neko može da vam se obrati? Video sam da je ona devojčica u Palanci bila srećna, kaže - mi smo drugi, to je preko naših očekivanja. I ja to kažem. Da su normalne okolnosti, ko bi glasao za vas? Da se ne lažemo. Glasali su ljudi za neznalice, za ljude koji veze nemaju sa politikom, sa vođenjem opštine, zato što su glasali protiv. Negde su imali dobru listu, u Knjaževcu su imali dobru listu. U Sevojnu su imali dobru listu. Da im se u Bašti nisu mešali ovi političari, opet bih mogao da kažem da su imali nekoliko dobrih ljudi. Vrlo objektivno to sagledavam. Mi smo imali negde gde imamo probleme, negde gde nemamo probleme. Ali uspeli smo. Čestitam im još jednom na njihovoj velikoj pobedi sa -19. Ukupno 56 prema 37 u opštinama koje njima ne odgovaraju. Čestitke protivnicima, radujem se zbog njih. A dostaviću vam snimak prebijanja, te vas molim samo da ga ne cenzurišete. Nego da pokažete ljudima sa kim imamo posla. Da vidite kakvih sve zveri ima. Siguran sam i da tu ima mnogo dobrih ljudi. Ispostavi se da postanu zveri pod uticajem pojedinih medija i onih koji vode kampanju revolucije, koja je sada i zvanično propala - zaključio je Vučić.