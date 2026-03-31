ITALIJA OTKAČILA VAŠINGTON: Evo šta im ne dozvoljava
ITALIJA je odbila da dozvoli SAD da koriste bazu Sigonela na Siciliji, piše „Korijere dela sera“.
To se dogodilo pre nekoliko dana ali su mediji ti saznali danas.
Kako se navodi, SAD su nameravale,ne tražeći prethodno dozvolu, da koriste tu bazu za prebacivanje svojih snaga na Bliski istok.
Nisu o tome razgovarali ni sa vojnim rukovodstvom Italije.
U konkretnom slučaju nije se radilo o rutinskim ili logističkim letovima.
Podsetimo, španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za avione koji učestvuju u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
Komentari (0)