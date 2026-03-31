ITALIJA OTKAČILA VAŠINGTON: Evo šta im ne dozvoljava

P. Đurđević

31. 03. 2026. u 10:44

ITALIJA je odbila da dozvoli SAD da koriste bazu Sigonela na Siciliji, piše „Korijere dela sera“.

ИТАЛИЈА ОТКАЧИЛА ВАШИНГТОН: Ево шта им не дозвољава

Foto Tanjug/AP/Profimedia

To se dogodilo pre nekoliko dana ali su mediji ti saznali danas.

Kako se navodi, SAD su nameravale,ne tražeći prethodno dozvolu, da koriste tu bazu za prebacivanje svojih snaga na Bliski istok.

Nisu o tome razgovarali ni sa vojnim rukovodstvom Italije.

U konkretnom slučaju nije se radilo o rutinskim ili logističkim letovima.

Podsetimo, španska vlada je zatvorila svoj vazdušni prostor za avione koji učestvuju u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana.

(Sputnjik)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Porez na sunce: Izdavanje stan na dan pod lupom nadležnih u BIH
"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo
TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

