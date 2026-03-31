OVO ĆE ODUŠEVITI "DELIJE": Aleksandar Stanković progovorio o Zvezdi i otkrio da li bi voleo da zaigra na "Marakani"
SRPSKI fudbaler Aleksandar Stanković jedan je od najtalentovanijih vezista u Evropi. Mnogi timovi žele da ga dovedu, a on je otkrio za koji klub bi voleo da zaigra jednog dana.
Član Klub Briža nikad nije krio da navija za Crvenu zvezdu, to je dodatno pojačano od kad se njegov otac Dejan Stanković vratio na klupu crveno-belih.
- Zvezda je apsolutno moj klub. Sad kad je otac tamo trener još sam vatreniji navijač. Ko zna šta sudbina nosi, ali ne bi mi smetalo da jednog dana zaigram u crvenom-belom dresu Zvezde - rekao je ovaj 20-godišnjak za slovenačku "Nogomaniju".
Trenutno je najaktuelniji fudbaler u porodici. Brat Filip je golman u Veneciji. Brat od ujaka Mateo Aćimović igra za ljubljansku Olimpiju.
- Svi smo nekako nasledili te fudbalske gene. Fudbal nam je bio suđen. Nama ih je otac instalirao, Mateu ujak Milenko, s kojim se odlično slažem. Najstariji brat Stefan više ne igra fudbal, ali je ranije igrao. Filipu ide dobro u Veneciju. Mateo se probija u Sloveniji, još je mlad, ali znam koliko dobru levicu ima i koliko je tehnički potkovan. Verujem da će napraviti lepu karijeru. Znam kako mu je, nije lako u tom godinama, ali on je borac i ima pravi mentalitet.
Dosta veze ima sa Slovenijom reprezentativac Srbije. Ima tamo korene po majci.
- Sada nemam toliko vremena, ali kada sam bio mlađi mnogo puta sam bio u Ljubljani sa bratom, ujakom, bakom. Bilo je sjajno. Znam Bežigrad, tamo sam šutirao lopte sa Mateom. Slovenija je prelepa zemlja, a Ljubljana prelep grad. Imam lepe uspomene odatle, i dalje smo u kontaktu - zaključio je Stanković.
Stanković je ove sezone u dresu Briža u svim takmičenjima odigrao 45 utakmica i ima učinak od sedam golova i pet asistencija.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
ŠIPTARSKA POSLA! Evo šta su bolesnici uradili Turcima u Prištini
31. 03. 2026. u 09:20 >> 11:24
ALEKSA AVRAMOVIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO! Trener ga ponizio pred celom halom i to zbog čega
31. 03. 2026. u 06:02
NEMAČKA SE OZBILjNO PRIPREMA ZA MUNDIJAL: "Panceri" imaju velika očekivanja na predstojećem Svetskom prvenstvu
SIGURNI učesnik Mundijala, Nemačka želi da reprezentativnu pauzu završi novom pobedom pred svojim navijačima na "MHP areni", dok Gana u duel ulazi uzdrmana serijom loših rezultata i bez mnogo samopouzdanja (20.45).
30. 03. 2026. u 11:30
NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO U SARAJEVO, DOŠAO DA NAVIJA ZA BOSNU! Neverovatna scena...
Najnovije vesti iz tenisa tiču se i - fudbala. Novak Đoković se za to pobrinuo.
30. 03. 2026. u 19:18
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
