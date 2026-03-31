ZAGREB SABIRA ŠTETU OD NEVREMENA: Procenjuje se da je srušeno do 3.000 stabala
GRAD Zagreb još tek sabira štetu nastalu olujnim nevremenom koje je u petak pogodilo grad i okolinu, a procenjuje se da je srušeno do tri hiljade stabala i da je najgore bilo na groblju Mirogoj.
Šefica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović kaže da su gradske službe već obišle velik deo terena, uključujući parkove i zelene površine.
- U ova dva dana izbrojali smo više od hiljadu i po porušenih stabala. Konačna brojka biće sigurno i puno veća - rekla je Cvitanović.
Dodala je da je velik broj stabala teško oštećen ii da ih je potrebno ukloniti. Posebno su velike razmere štete na području Mirogoja.
- Tamo dolazimo do brojke od oko 450 stabala koja su porušena ili predviđena za uklanjanje. Očekujemo da bi konačna brojka mogla biti na nivou onoga što je bilo 2023. godine, dakle oko tri hiljade stabala, ali je još prerano za konačne procene - zaključila je Cvitanović, prenosi HRT.
Juče je počela prijava štete nakon olujnog nevremena u Zagrebu i trajaće do 12. aprila i to isključivo putem digitalne aplikacije na službenim stranicama Grada.
