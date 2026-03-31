"Đavo nosi pradu 2" 20th Century studija započinje svoju međunarodnu turneju - prva stanica Meksiko Siti
U MEKSIKO Sitiju juče su holivudske zvezde Meril Strip i En Hatavej započele globalnu turneju povodom dugoočekivanog nastavka i predstojećeg globalnog hita "Đavo nosi Pradu 2" koji uskoro stiže u bioskope.
Nakon razgovora sa publikom usledila je projekcija ekskluzivnih scena iz filma za fanove, a glavni grad najsevernije države Latinske Amerike bio je prva stanica turneje koja će se dalje nastaviti u Tokiju, Seulu i Šangaju, nakon čega slede svetska premijera u Njujorku i evropska premijera u London.
Još mesec dana ostalo je do početka prikazivanja u internacionalnim bioskopima, a za pretremijerne projekcije u salama domaćih dvorana, koje će se održati u sredu, 29. aprila, preostao je ograničen broj karata. One se još uvek mogu rezervisati putem zvaničnih sajtova bioskopa ili na njihovim blagajnama.
Dvadeset godina nakon što su ostvarili upečatljive glavne uloge Mirande, Endi, Emili i Najdžela, a koje su verodostojno predstavili Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči, oveg aprila gledaćemo njihov povratak na mesta gde su bili i pre. Modne ulice Njujorka, kao i elegantna kancelarija magazina Pista, u kojoj još uvek "vlada" neprikosnovena Miranda Prisli, jezgro je okupljanja voljenih likova, sa novim tokom događaja.
Prvi deo filma iz 2006. postao je svetski fenomen, obeleživši ubrzo mnoge generacije, a dve decenije posle, oslanjajući se na originalni scenario, urednica modnog časopisa ponovo je u centru zbivanja., ovaj put sa ozbiljnijim poslovnim problemima.
Dok pokušava da se snađe u svetu u kojem štampano novinarstvo izumire, Miranda Prisli se suočava sa svojom starom asistentkinjom Emili Čarlton koju i sad igra Emili Blant i koja je postala uticajni rukovodilac u luksuznoj poslovnoj grupi za oglašavanje. Prislijevoj je očajnički potreban novac, a potreban joj je još neko.
Pored originalne glavne postave, zajedno sa rediteljem Dejvidom Frankelom i scenaristkinjom Alin Broš Meken, u nastavak autori uvode i potpuno novu ekipu koje će na najvišem nivou otelotvoriti svoje likove. Tu su Kenet Brana, Simon Ešli, Lusi Lu, Džastin Teru i drugi.
Nakon prvih, pretpremijernih projekcija, film će u potpunosti zaživeti na bioskopskom platnu od četvrtka, 30. aprila.
