NIJE SAMO RAT! Usred sukoba Rusije i Ukrajine pojavilo se OVO – svetski moćnici u panici zbog velike misterije

31. 03. 2026. u 12:39

Sukob između Rusije i Ukrajine odavno je prešao granice bojnog polja, infiltrirajući se u gotovo sve pore savremenog društva, a sportski tereni postali su jedna od najistaknutijih arena ove tihe diplomatske i ideološke borbe.

НИЈЕ САМО РАТ! Усред сукоба Русије и Украјине појавило се ОВО – светски моћници у паници због велике мистерије

Foto: AP

Najnoviji incident koji je potresao svetsku sportsku javnost dogodio se na Svetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici u Sofiji, gde je jedan potez obojio takmičenje senkom političkog prkosa.

Sve je počelo sportskim nadmetanjem na najvišem nivou. Mlada ukrajinska gimnastičarka Tajsija Onofričuk briljirala je u svom nastupu, osvojivši zlatnu medalju i naslov svetske šampionke. Odmah iza nje, sa srebrnim odličjem oko vrata, našla se Ruskinja Sofija Ilterjakova. Iako je finale trebalo da bude proslava gracioznosti i fer-pleja, ceremonija dodele medalja pretvorila se u međunarodni skandal.

U trenutku kada je počelo intoniranje ukrajinske himne i podizanje zastave pobednice, Ilterjakova je izvela čin koji su mnogi okarakterisali kao čistu političku demonstraciju. Ona je demonstrativno okrenula leđa ukrajinskoj zastavi, odbijajući da oda počast simbolima zemlje sa kojom je njena država u ratu. Ovaj potez izazvao je muk u dvorani, a zatim i lavinu osuda na društvenim mrežama i u sportskim krugovima.

Ovaj incident ponovo je pokrenuo debatu o opravdanosti učešća ruskih i beloruskih sportista na velikim takmičenjima. Podsetimo, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) i brojne sportske federacije uveli su stroga pravila kako bi omogućili sportistima iz ovih zemalja da se takmiče, ali isključivo pod statusom neutralnih individualnih sportista (AIN).

Međutim, ponašanje Sofije Ilterjakove u Sofiji pokazalo je da je „neutralnost“ na papiru često daleko od one u glavi sportista. Njen čin okretanja leđa zastavi suparnice doživljen je kao direktno kršenje duha ovih pravila i nepoštovanje osnovnih načela olimpizma.

Ovo nije prvi put da se tenzije sa fronta prelivaju na podijum. Poslednjih godina smo svedoci odbijanja rukovanja u tenisu, mačevanju i odbojci, što svedoči o dubokoj podeli koju je rat posejao. Dok zvaničnici MOK-a pokušavaju da održe most između sportista, incidenti poput ovog u Bugarskoj samo dodatno podgrevaju argumente onih koji traže potpunu suspenziju ruskih takmičara sve do okončanja sukoba.

Pitanje koje sada ostaje pred Svetskom gimnastičkom federacijom jeste da li će Ilterjakova snositi posledice za svoj gest. U svetu gde se svaki potez meri kroz lupu politike, granica između sportskog izražavanja i političke provokacije postala je tanja nego ikada.

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore