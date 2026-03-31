VLAHOVIĆU ZABILI NOŽ U LEĐA! Juventus našao zamenu za Srbina u apsolutnoj legendi

Fudbalska Italija bruji – Juventus, kakav smo poznavali poslednjih godina kao štedljiv i oprezan klub, više ne postoji.

"Stara dama" je pokrenula transfer ofanzivu kakva nije viđena još od najslavnijih dana dominacije, a u centru ovog fudbalskog zemljotresa nalazi se srpski as Dušan Vlahović.

Iako je Dušan prva violina napada, pregovori oko produžetka saradnje su zapali u ćorsokak. Ugovor mu ističe 30. juna, a svaki dan bez potpisa dodatno podgreva strah navijača da bi Srbin mogao da napusti „Alijanc stadion“. Uprava kluba se suočava sa surovom realnošću: ili će uspeti da nađu zajednički jezik sa Vlahovićem, ili će morati da ga prodaju kako ne bi rizikovali odlazak bez obeštećenja.

Dok se čeka rasplet sa Dušanom, mediji na Apeninskom poluostrvu prenose senzacionalne vesti. Kao opcija za novu „devetku“ pominje se niko drugi do Kristijano Ronaldo. Iako zagazio u pozne igračke godine, Portugalac je i dalje magnet za golove i marketinški gigant, a njegov povratak bi bio najveći šok decenije. Međutim, Ronaldo nije jedini. Na spisku želja sportskog sektora nalaze se i Romelu Lukaku, Darvin Nunjez, Robert Levandovski, Džošua Zirkze i Mateo Retegi.

Ono što je izvesno jeste da će svlačionica izgledati potpuno drugačije. Arkadijuš Milik je već na izlaznim vratima, a pregovori sa doskorašnjim metama poput Džonatana Dejvida i Loisa Opende su praktično obustavljeni. Juventus više ne traži „solidna“ rešenja, već traži zvezde koje mogu odmah da naprave razliku.

Godine štednje i pokušaji da se veštački prikaže finansijski suficit ostavili su traga na rosteru. Kvalitet tima je evidentno opadao iz sezone u sezonu, a Juventus je od apsolutnog vladara Italije postao ekipa koja strepi za plasman u Ligu šampiona. Mučenje na terenu postalo je svakodnevica, a široka klupa, koja je nekada bila zaštitni znak „bjankonera“, sada je samo lepa uspomena.

Uprava je svesna da bez drastičnih poteza klub klizi u prosečnost. Povratak na staze stare slave zahteva velika imena i još veća ulaganja. Da li će to biti sa Vlahovićem u timu ili će novu era obeležiti neko od svetskih imena poput Ronalda ili Lukakua, saznaćemo vrlo brzo. Jedno je sigurno – Torino ovo leto neće spavati.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu