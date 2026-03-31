"ORMUZ ZATVOREN SAMO ZA NEPRIJATELJE" Arakči poručuje: Osiguran bezbedan prolaz brodovima iz prijateljskih zemalja
PREMA rečima iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija, Ormuski moreuz je „zatvoren samo za neprijatelje“.
Dodao je da je iranska vojska već „obezbedila bezbedan prolaz“ za brodove iz prijateljskih zemalja.
Od početka rata na Bliskom istoku, saobraćaj u Ormuskom moreuzu, ključnoj trgovinskoj ruti, a posebno za tranzit nafte, opao je za oko 95%, prema platformi za praćenje brodarstva Kpler.
Danas su iranski državni mediji objavili da je iranski parlamentarni odbor odobrio zakon o uvođenju tranzitnih taksi za brodove koji prolaze kroz moreuz.
Dva kontejnerska broda u vlasništvu kompanije Cosco, kineskog brodarskog giganta koji je obustavio svoje usluge iz Persijskog zaliva početkom marta zbog rata na Bliskom istoku, uspešno su danas prošla kroz Ormuski moreuz, prema podacima kompanije Marine Traffic.
Kontejnerski brod CSCL Indian Ocean prešao je moreuz oko 7 sati ujutru u ponedeljak, a CSCL Arctic Ocean 27 minuta kasnije, prema veb-sajtu za praćenje brodova.
Prošli su blizu ostrva Larak pod kontrolom Irana i nalaze se na putu ka Port Klangu u Maleziji. Kompanija Cosco je odbila da komentariše tranzit kada je kontaktirana od strane AFP-a.
(Indeks.hr)
NOVI DETALjI MASAKRA U MINABU: Nedužne iranske devojčice ubijene novom američkom raketom
31. 03. 2026. u 16:30
MUK: Rubio nije odgovorio kolegama iz G7 na pitanja o Iranu
31. 03. 2026. u 16:00
"BEZ SAD NEMA NATO" Rubio: Vašington mora da revidira odnose sa Alijansom posle Irana
31. 03. 2026. u 09:18
"PREGOVORI SA IRANOM IDU DOBRO" Livit: Javne izjave Teherana se razlikuju od privatnih
31. 03. 2026. u 08:38
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
