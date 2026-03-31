ANTISRPSKA OPOZICIJA TRAŽILA POMOĆ OD STRANACA U RUŠENJU REZULTATA IZBORA: Traže da se EU novac preusmeri na NVO sektor za smrt Srbije

JEDINO nasilje na lokalnim izborima viđeno je od strane upravo antisrpske NATO opozicije i blokadera terorista.

24sedam

Rezultati lokalnih izbora u Srbiji pokazali su da je Srpska napredna stranka jača nego ikada - uprkos godinu i po dana blokada i haosa koji su u zemlji zajedničkim snagama izvodili antisrpska NATO opozicija i blokaderi teroristi. Veličanstvena pobeda SNS-a u svih deset opština, na tajkunskim trovačnicama prvo je predstavljena kao pobeda blokadera terorista, a kad su shvatili da je to jednostavno glupo, naveli su antisrpsku opoziciju, predvođenu Radomirom Lazovićem i Pavlom Grbovićem, da potraže pomoć stranih ambasada i fondacija. Sastanak je već održan, a o rezultatima javnost je obavestio sam Lazović.

Pored toga što je skandalozno da političari koji pretenduju da vrše vlast u jednoj suverenoj zemlji, bukvalno traže strani protektorat i stranu upravu, strano mišljenje i vođenje, značajan je deo o „nasilju“.

Jedino nasilje na lokalnim izborima viđeno je od strane upravo antisrpske NATO opozicije i blokadera terorista. Pitanje je da li su Lazović, Grbović i drugi antisrpski lideri propale koalicije govorili o Slobodanu Divcu iz Bajine Bašte, dileru i finansijeru NATO opozicije, koji je vitlao pištoljem na okupljene građane?

Na dan izbora baš svi propagandistički mediji, trovačnice, preneli su fotografije i video snimke spomenutog Divca sa pištoljem. Upravo ovi antisrpski NATO „lideri“ sa sastanka sa stranim ambasadorima, poput Dobrice Veselinovića, zgražavali su se nad tim scenama. Međutim, kad su shvatili da se radi o njihovom članu i finansijeru, dileru i sitnom kriminalcu, jajari i secikesi, brže bolje su ga pretvorili u „čoveka sa pištoljem“.

Nije „student“, nije „građanin“, već „čovek“...zato što je diler narkotika, a dokazano je finansijer i lider NATO opozicije u Bašti.

Da li su Lazović, Grbović i ostali antisrpski ološ stranim ambasadorima govorili o brutalnom prebijanju Davida Ćirića, aktiviste SNS-a, u Boru? Video snimke tog jezivnog čina je cela Srbija videla na snimcima. Da li je prebijanje aktiviste omladinca Vukašina Đokovića bilo predmet razgovora? Naravno da nije.

Predmet razgovora, prema priznanju Radomira Lazovića bila je „konkretna podrška“. E, sad, u čemu se ona ogleda? Ne, nije pisanje saopštenja, oštra osuda nepostojećeg nasilja vlasti, ili nešto slično.

Uželela se antisrpska NATO zadnjica para, što bi rekao srpski narod. Novac, to je bila tema razgovora. A od koga tražiti novac, ako ne od onoga ko je godinu i po dana obilato darivao, a posebno NVO sektor, koji je bio lokomotiva obojene revolucije u Srbiji.

Vrlo konkretno, Lazović je naveo da se sredstva iz plana za razvoj, namenjena državi Srbiji, kao kandidatu za članstvo u EU, prenamene i preusmere na „civilno društvo i nezavisne medije koji se bore za demokratiju“ - čitaj: CRTA, Share Fondacija, Građanske inicijative, N(dh)1, Nova SS, (ustaški) Radar, (zagrebački) Danas.

Svi oni, prema Lazoviću, treba da dobiju još više sredstava kako bi pritisak na Srbiju bio još čvršći i smrtonosniji. Uradiće bukvalno sve, tražiće i ono protiv čega su Srbi ustali 27. marta 1941. – da ližu noge Hitleru i sličnim Hitlerima i hitlerčićima danas, samo da vide Srbiju na kolenima.

Kao dokaz da je sve povezano i da Lazovićev zahtev itekako ima smisla, svedoči i to što je na kraju istakao da je ovu prenamenu sredstava već završila Švedska i sve preusmerila na spomenuti NVO i propagandistički sektor.

Zaista, švedska agencija SIDA (sestra bliznakinja ugašene USAID, ili evropske EED) je jedan od najvećih pojedinačnih donatora antisrpskog NVO sektora u Srbiji. U bukvalnom smislu su milioni evra upumpani od strane SIDA-e za rad antisrpskih organizacija. Ona već dve decenije finansira njihov rad, a aktivira ih po potrebi, onda kada treba.

Rad SIDA-e u Srbiji počeo još 1998. godine

Rad švedskih agencija u našoj zemlji, a posebno SIDA-e, počeo je u 1998. godine, pre prve obojene revolucije u Srbiji i u svetu. Široko je pomagan NVO sektor finansiran spolja, tada još uvek u povojima.

Od više od 28 miliona švedskih kruna (više od 2,5 miliona evra) te 1998. godine, pomoć je svake godine rasla. Ono što je interesantno, a pokazuju podaci na sajtu OpenAid, finansiranje NVO sektora je bilo najznačajnije 2001. godine.

Te godine je naime više od 135 miliona švedskih kruna (više od 12,3 miliona evra) izdvojeno za NVO sektor. U godinama koje su usledile pomoć je manje-više stagnirala.

Ipak, osetno povećanje viđeno je 2023. i 2024. godine, kada su Srbiju zadesile tragedije masovnih ubistava u OŠ “Vladislav Ribnikar” i mladenovačkim selima Dubona i Malo Orašje, kao i pad nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra 2024.

Za te dve godine, u NVO sektor u Srbiji se iz kase švedske SIDA-e ukupno slilo više od 253 miliona švedskih kruna, tj. više od 23 miliona evra. Posledično, nakon velikih nesreća usledili su masovni protesti, u kojima je NVO sektor odigrao ključnu uloga, kako u “Srbija protiv nasilja” 2023., tako i u blokadama fakulteta i saobraćajnica 2024. i 2025. godine.

Kada govorimo pojedinačno o te dve godine, a posebno u svetlu “ukidanja pomoći državnim institucijama i preusmeravanju na NVO sektor”, o kojoj količini pomoći državnim institucijama se radi dovoljno govori podatak, koji sami ističu.

Naime, za 2024. godinu SIDA je ukupno uputila 152,1 milion švedskih kruna (oko 13,8 miliona evra) u Srbiju. Od toga samo 23 miliona kruna (oko 2 miliona evra) institucijama i čak 128,8 miliona kruna (11,6 miliona evra) NVO sektoru.

Ko su najveći uživaoci finansijske “pomoći” SIDA-e?

Deo sredstava SIDA, kako je pokazano na njihovom sajtu OpenAid, uplaćuje NVO organizacijama u Švedskoj, koje zatim novac šalju svojim partnerskim NVO u Srbiji. Međutim, postoji i detaljan spisak NVO u Srbiji koje SIDA pomaže direktno.

Na vrhu je NALED (Nacionalni savez za lokalni ekonomski razvoj) koji je primio 77,58 miliona kruna (više od 7 miliona evra). Otprilike istu sumu sredstava je primila Beogradska otvorena škola – 77 miliona kruna (oko 7 miliona evra).

Na trećem mestu po obimu primljenih sredstava direktno od švedske SIDA-e je CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost) sa 74 miliona kruna (više od 6,7 miliona evra).

Stalna konferencija gradova i opština je primila 57,3 miliona kruna (više od 5,2 miliona evra) dok su razne druge NVO u Srbiji primile preko 60,5 miliona kruna (više od 5,5 miliona evra).

Mladi istraživači Srbije su konkretno dobili 31,79 milion kruna (oko 2,9 miliona evra), dok je YUCOM (Advokatski komitet za ljudska prava) dobio od SIDA-e šest miliona kruna (oko 550.000 evra).

Takođe, i institucije EU, odnosno njihovi ogranci u Srbiji se finansiraju iz kase SIDA-e, pa je tako OEBS za rad u Srbiji dobio 48,16 miliona kruna (preko 4,3 miliona evra). Takođe, Savet Evrope je dobio sličnu količinu novca.

Ipak, osim NVO sektora i evropskih institucija u Srbiji, značajno je i to da SIDA uplaćuje značajna sredstva univerzitetima, koledžima, istraživačkim i drugim obrazovnim centrima.

Na njihovom spisku je i CPCS (Centar za čistiju proizovdnju Srbija) sa Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, koji je prihodovao 34,71 miliona švedskih kruna (oko 3,2 miliona evra). Drugi univerziteti i fakulteti su prihodovali 16,5 miliona kruna (oko 1,5 miliona evra).

Takođe, zanimljivo je i to da je pod pomoći Srbiji od strane SIDA, a u odeljku koji se bavi novčanim sredstvima upućenim obrazovnim ustanovama, naveden i Centar za istraživanje i stvaranje politika (CRPM).

Taj Centar svoje sedište inače ima u Severnoj Makedoniji, a polje rada je veoma slično onom beogradske CRTA-e. Makedonski CRPM je za taj svoj rad u Srbiji prihodovao 299.770 kruna (oko 28 hiljada evra), što je uredno dokumentovano.

Švedska SIDA u svom obračunu poslovanja ima i odeljak koji je označen kao “javno-privatno partnerstvo i mreže”. Kada je u pitanju Srbija, SIDA je za taj sektor izdvojila 2,98 miliona kruna.

Međutim, na spisku uživalaca sredstava nalaze se dve organizacije, prva je BIRN (Balkanska istraživačka mreža Srbije), koja je prihodovala 1,49 miliona kruna (oko 135 hiljada evra).

Druga je, opet zanimljivo, BCSDN (Balkanska mreža za razvoj civilnog društva, tj. fondacija iz Skoplja, koja je prihodovala isto oko 135 hiljada evra kao i BIRN.

Sve navedene organizacije NVO sektora su bili uživaoci finansijske pomoći i sada ugašene američke Agencije za pomoć i razvoj (USAID), koju je predsednik Donald Tramp označio kao “kriminalnu organizaciju”.

Redovni donatori većine njih su takođe i Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED), kao i filantropske fondacije poput fonda Džordža Soroša i Braće Rokfeler.