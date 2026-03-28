HAOS OKO UKRAJINE: Napetost između Rubija i Kalas dostigla vrhunac

NA SASTANKU ministara G7 došlo je do napetog sukoba između šefice evropske diplomatije Kaje Kalas i američkog državnog sekretara Marka Rubija, prema tri izvora koja su prisustvovala sastanku, prenosi Aksios.

Foto: Profimedia

Kalas je pitala Rubio kada će SAD početi da preduzimaju snažnije akcije protiv Rusije, što je izazvalo oštar odgovor američkog zvaničnika. Prema izvorima, sukob mišljenja, koji se dogodio pred drugim ministrima spoljnih poslova, pokazuje međusobno nepoverenje između SAD i mnogih evropskih saveznika oko rata u Ukrajini.

Prema informacijama iz razgovora iza kulisa, Kalas, poznata po svom čvrstom stavu prema Rusiji i bivša premijerka Estonije, kritikovala je SAD što ne vrše dovoljan pritisak na Moskvu.

Podsetila je da je Rubio na istom forumu pre godinu dana rekla da ako Rusija ometa napore SAD da okončaju rat, SAD će izgubiti strpljenje i preduzeti dodatne mere protiv Kremlja.

- Prošla je godina dana, a Rusija se nije pomerila - rekla je Kalas Rubio, prema izvorima. "Kada će vam ponestati strpljenja?"

"Ako vi mislite da možete bolje, mi se povlačimo"

Rubio je, kako navode izvori, bio vidno iritiran. "Radimo najbolje što možemo da okončamo rat. Ako mislite da vi to možete bolje, samo naprijed. Mi ćemo se povući," odgovorio je, podižući glas. Objasnio je da SAD pokušava razgovarati s obje strane, ali da zapravo pomaže samo Ukrajini kroz oružje, obavještajne podatke i drugu podršku.

Nakon tog žestokog razgovora, nekoliko europskih ministara pokušalo je intervenirati i istaknuti da i dalje žele da SAD nastavi diplomaciju između Rusije i Ukrajine. Na kraju sastanka Rubio i Kallas imali su kratki privatni razgovor kako bi smirili situaciju.

- Bio je to iskren razgovor o stavovima. Za to je diplomacija - izjavio je dužnosnik State Departmenta za Axios. Glasnogovornik Kallas odbio je dati komentar.

Rubio negira tenzije

Nakon sastanka, Rubio je novinarima negirao da je bilo bilo kakvih tenzija ili kritika:

"Ovi sastanci se često koriste da se zahvalimo Americi na ulozi koju smo igrali... i na našoj ulozi posrednika u ratu između Rusije i Ukrajine. Niko tamo ne viče, ne podiže glas ili ne govori ništa negativno."

Evropski lideri su mesecima zabrinuti zbog napretka američkih mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije. Rat u Iranu je dodatno pojačao tenzije u Evropi, posebno nakon što su Amerikanci izdali izuzeća za prodaju ruske nafte, čija cena stalno raste.

Prošlog vikenda, visoka ukrajinska delegacija posetila je Majami i sastala se sa Trampovim izaslanicima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom kako bi razgovarali o mirovnom procesu. Ukrajinski zvaničnici su rekli da u poslednje vreme nije bilo značajnog napretka i da je jasno da je pažnja SAD potpuno usmerena na Iran.

BONUS VIDEO: