"Eurobot" u Novom Sadu: Takmičenje u robotici u Novom Sadu

NACIONALNO takmičenje u robotici "Eurobot Srbija" biće održano 17. i 18. aprila u Novom Sadu, tri najbolje plasirane ekipe sa nacionalnog kupa izboriće plasman na evropsko prvenstvo, koje će biti održano od 13.do 16. maja u Francuskoj.

Takmičenje organizuje Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uz podršku Pokrajinske vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu i velikog broja kompanija koje su prepoznale značaj ulaganja u mlade talente, razvoj inženjerskih znanja i promociju nauke i tehnologije.

"Eurobot" je međunarodno takmičenje mladih, pretežno studenata, iz domena robotike. Takmičenje se odvija tako što se svake godine pravi robot koji treba da ispuni potpuno novi zadatak. Naime, sudijski komitet u septembru formuliše zadatak, radi čijeg rešavanja ekipe treba da realizuju robote. Mečevi se odvijaju na stolu dimenzija 2 puta 3 metra i traju 100 sekundi. Ispunjavanje zadataka se boduje, i na kraju se na osnovu skupljenih poena proglašava pobednik. Tokom meča roboti su otpuno autonomni, kako u energetskom tako i u upravljačkom smislu i posle starta potupono nezavisno obavljaju zadatak i rešavaju sve nastale situacije.

Ovogodišnji zadaci su - Čuvanje lešnika na toplom, Pronaći znači sačuvati!, Ne pretoplo, ne prehladno, Gnezdo, slatko gnezdo i Vreme za grickanje.

Prvo takmičenje je održano 1994. godine sa devet ekipa iz četiri zemlje, dok je prošlogodišnje okupilo 50 ekipa iz čak 31 zemlje. U ovom trenutku, nacionalna takmičenja imaju samo Francuska, Švajcarska, Belgija, Španija, Nemačka, Austrija i Srbija. Najimpresivnije je francuskon nacionalno takmičenje sa oko 200 ekipa. Srbija je na Eurobot takmičenju učestvovala već 20 puta i uvek je imala zapažen rezultat.