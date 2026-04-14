Branio se ćutanjem – Sud mu odredio pritvor: Saslušan osumnjičeni za ubistvo Leskovčanina Stefana Ajdarevića(25)
U Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je V.D.(27) koji je osumnjičen za ubistvo Stefana Ajdarevića(25) iz ovog grada. On se na saslušanju branio ćutanjem, a na predlog tužilaštva, sud mu je odredio pritvor u trajanju do 30 dana.
Osumnjičeni za ubistvo tereti se i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a u saopštenju Višeg javnog tužilaštva je navedeno i to da će se u daljem toku postupka ispitati svedoci i izvršiti potrebna veštačenja.
Prema navodima iz saopštenja Policijske uprave u Leskovcu, V.D. se sumnjiči da je, u subotu 11. aprila, oko sat i dvadeset minuta posle ponoći, najpre na ulici ispalio više hitaca u pravcu Stefana Ajdarevića, a potom i u ugostiteljskom objektu u Ulici Slavka Zlatanovića, gde je ubijeni muškarac pokušao da se sakrije, ali je usled zadobijenih povreda preminuo na mestu.
V.D. se potom udaljio sa mesta događaja, a intenzivnim radom policija ga je, istog dana, identifikovala, locirala i uhapsila. On je, posle zadržavanja, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu.
Ajdarević je, prema nezvaničnim informacijama, presretnut kod vrtića „Kolibri“ u Radničkom naselju odakle je krenula jurnjava za njim kroz naselje Slavko Zlatanović. Tokom potere, osumnjičeni ga je navodno ranio u leđa. Stefan je uspeo da stigne do jednog šiša bara, u naselju Slavko Zlatanović, gde je pokušao da se sakrije, ali napadač nije odustajao od svoje namere. Pronašao je pokojnog mladića u lokalu, u kojem se sklonio, i ispalio još jedan hitac kojim ga je lišio života, tako što ga je navodno pogodio u glavu.
Meštani naselja Slavko Zlatanović su ispričali i to da pozadinu ove tragedije treba tražiti u dugotrajnim sukobima žrtve i njegovog dželata. Stefan je navodno fizički napao osa osumnjičenog, čime je samo produbljen raniji sukob među njima, a nakon toga dogodio se, kako se prepričava, i fizički obračun između osumnjičenog za ubistvo, njegovog brata i ubijenog.
Automobil udario dečaka u Batajnici: Dečak prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj
14. 04. 2026. u 16:24
BiH izručila Srbiji Sanjina Štilića: Pred sudom sredinom maja
14. 04. 2026. u 14:47
Veća kazna za ubistvo očuha: Pravosnažna presuda za ubistvo u Malom Mokrom Lugu
14. 04. 2026. u 14:26
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
