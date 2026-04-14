Evropa i Kina da uspostave bliže odnose: Sančez posle susreta sa Sijem, govorio o pretnjama multilateralizmu

PREMIJER Španije Pedro Sančez, izjavio je, posle susreta sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da Evropa i Kina moraju da uspostave bliže odnose da bi se suprotstavile pretnjama multilateralizmu. Si je ocenio da je "međunarodni poredak u raspadanju".

Sančezova poseta Kini, dolazi u trenutku dok mnoge zapadne vlade pokušavaju da poboljšaju odnose sa Pekingom uprkos dugotrajnim bezbednosnim i trgovinskim tenzijama, dok raste nezadovoljstvo politikom američkog predsednika Donalda Trampa. Sančez je poslednji u nizu lidera iz Velike Britanije, Kanade, Finske i Irske koji su ove godine posetili Kinu.

Na konferenciji za novinare, Sančez se založio za poštovanje multilateralnog poretka, navodeći da je sa Sijem razgovarao o teškoj situaciji u Libanu, Gazi i Ukrajini. Dodao je da odbijanje Izraela da razmatra prekid vatre u Libanu komplikuje širu diplomatiju za okončanje sukoba na Bliskom istoku.

- Oni koji dižu glas protiv vlada koje krše međunarodno pravo su pod pretnjama - rekao je Sančez, aludirajući na upozorenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da će Španija "odmah platiti cenu" zbog svojih stavova.

Sančez je, takođe, kritikovao rat u Iranu i naveo da ne dozvoljava korišćenje španskih baza za napade na Iran.

Si je prilikom susreta sa španskim premijerom ocenio da u "današnjem svetu, haosa ima u izobilju, a međunarodni poredak se raspada". Kineski lider poručio je i da su dublje veze između dve zemlje u interesu i Pekinga i Madrida.

- Peking je pristao na mere za smanjenje trgovinskog deficita Španije, koji iznosi gotovo 50 milijardi dolara - rekao je Sančez i potpisao nekoliko sporazuma sa premijerom Li Ćijangom, uključujući širi pristup kineskom tržištu za španske poljoprivredne proizvode i unapređenje saradnje u transportu i infrastrukturi.