Evropa i Kina da uspostave bliže odnose: Sančez posle susreta sa Sijem, govorio o pretnjama multilateralizmu
PREMIJER Španije Pedro Sančez, izjavio je, posle susreta sa predsednikom Kine Si Đinpingom, da Evropa i Kina moraju da uspostave bliže odnose da bi se suprotstavile pretnjama multilateralizmu. Si je ocenio da je "međunarodni poredak u raspadanju".
Sančezova poseta Kini, dolazi u trenutku dok mnoge zapadne vlade pokušavaju da poboljšaju odnose sa Pekingom uprkos dugotrajnim bezbednosnim i trgovinskim tenzijama, dok raste nezadovoljstvo politikom američkog predsednika Donalda Trampa. Sančez je poslednji u nizu lidera iz Velike Britanije, Kanade, Finske i Irske koji su ove godine posetili Kinu.
Na konferenciji za novinare, Sančez se založio za poštovanje multilateralnog poretka, navodeći da je sa Sijem razgovarao o teškoj situaciji u Libanu, Gazi i Ukrajini. Dodao je da odbijanje Izraela da razmatra prekid vatre u Libanu komplikuje širu diplomatiju za okončanje sukoba na Bliskom istoku.
- Oni koji dižu glas protiv vlada koje krše međunarodno pravo su pod pretnjama - rekao je Sančez, aludirajući na upozorenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da će Španija "odmah platiti cenu" zbog svojih stavova.
Sančez je, takođe, kritikovao rat u Iranu i naveo da ne dozvoljava korišćenje španskih baza za napade na Iran.
Si je prilikom susreta sa španskim premijerom ocenio da u "današnjem svetu, haosa ima u izobilju, a međunarodni poredak se raspada". Kineski lider poručio je i da su dublje veze između dve zemlje u interesu i Pekinga i Madrida.
- Peking je pristao na mere za smanjenje trgovinskog deficita Španije, koji iznosi gotovo 50 milijardi dolara - rekao je Sančez i potpisao nekoliko sporazuma sa premijerom Li Ćijangom, uključujući širi pristup kineskom tržištu za španske poljoprivredne proizvode i unapređenje saradnje u transportu i infrastrukturi.
Komentari (0)