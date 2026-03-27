Svet

DVA ZEMLJOTRESA U RAZMAKU OD PAR MINUTA: Meštani uznemireni - Snažno se osetilo

Танјуг

27. 03. 2026. u 07:02

REGION Kašmir u Pakistanu danas su pogodila dva zemljotresa, oba jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: pixabay

Zemljotresi su se dogodili jutros u 5.40 i 5.52 časova.

Epicentri oba zemljotresa bili su na dubini od deset kilometara i udaljenosti od oko 250 kilometara od grada Batagrama.

Lokalni mediji prenose navode očevidaca da se potres osetio snažno i da su se mnogi ljudi probudili usled ljuljanja.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

BONUS VIDEO:SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

