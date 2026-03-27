DVA ZEMLJOTRESA U RAZMAKU OD PAR MINUTA: Meštani uznemireni - Snažno se osetilo
REGION Kašmir u Pakistanu danas su pogodila dva zemljotresa, oba jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Zemljotresi su se dogodili jutros u 5.40 i 5.52 časova.
Epicentri oba zemljotresa bili su na dubini od deset kilometara i udaljenosti od oko 250 kilometara od grada Batagrama.
Lokalni mediji prenose navode očevidaca da se potres osetio snažno i da su se mnogi ljudi probudili usled ljuljanja.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U ITALIJI: Treslo se jačinom od skoro 5 stepeni po Rihteru
26. 03. 2026. u 10:00
DETALjI ZEMLjOTRESA NA SVETOJ GORI: Potres praćen tutnjavom, monasi u strahu napustili hram (VIDEO)
26. 03. 2026. u 07:21 >> 07:36
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
IRAN POSLAO JAVNU PORUKU SRBIJI: "Vi i mi smo simbol otpora i prkosa - ostaćemo jaki i ujedinjeni"
"OD BEOGRADA do Teherana, vidljiv je isti obrazac nasilja i nepoštovanja međunarodnog prava i ljudskih života."
25. 03. 2026. u 20:54
