DVA ZEMLJOTRESA U RAZMAKU OD PAR MINUTA: Meštani uznemireni - Snažno se osetilo

REGION Kašmir u Pakistanu danas su pogodila dva zemljotresa, oba jačine 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Zemljotresi su se dogodili jutros u 5.40 i 5.52 časova.

Epicentri oba zemljotresa bili su na dubini od deset kilometara i udaljenosti od oko 250 kilometara od grada Batagrama.

Lokalni mediji prenose navode očevidaca da se potres osetio snažno i da su se mnogi ljudi probudili usled ljuljanja.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

