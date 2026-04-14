NAISA ČEKA JAGODINU: Sutra se nastavlja šampionat rukometašica, a najzanimljiviji meč igra se u Nišu
ŽENSKA rukometna reprezentacija Srbije se plasirala na EP i devojke se vraćaju klupski obavezama. Već sutra igra sa 20.kola ARKUS Superlige, a u derbiju kola u Nišu Naisa dočekuje Jagodinu. Crvene zvezde je u Kruševcu veliki favorit protiv Napretka, a Bor protiv Partizana...
PAROVI 20.kola ARKUS Superlige za rukometašice, sreda: Partizan - Bor (15.30), Naisa - Jagodina (19.00), Napredak - Crvena zvezda (19.00), Temerin - Mladost NP (19.00), Medicinar - Železničar (19.30), Bekament - Ruma (18.00).
TABELA: C.zvezda 36, Naisa 33, Bor 28, Ruma 25, Mladost NP 21, Napredak 19, Jagodina 17, Temerin 15, Bekament 15, Partizan 12, Železničar 7, Medicinar 0 bodova.
