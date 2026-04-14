NAISA ČEKA JAGODINU: Sutra se nastavlja šampionat rukometašica, a najzanimljiviji meč igra se u Nišu

Nataša Radosavljević Gaberova, profesor srpskog jezika i kljiževnosti više od 15 godina živi u Kini i radi kao lektor za srpski jezik na Pekinškom univerzitetu za strane studije. Ovde je vremenom izgradila i svoj život - u Kini se udala, ovde su rođena i njena deca koja pohađaju kineske škole. Ona je dobila i Svesavsku nagradu za izuzetne rezultate u promovisanju srpskog jezika, književnosti, istorije, kulture i običaja u dijaspori, a u razgovoru za naš list kaže da ova nagrada za nju predstavlja priznanje za dugogodišnji rad, ali i veliku čast i obavezu.