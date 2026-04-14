REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

Da je Atletiko neugodan protivnik Barseloni videli smo više puta ove godine, eliminisao ju je u polufinalu Kupa kralja, pružio ozbiljan otpro u ligaškim duelima, ali da će sa dva gola prednosti napustiti "Kamp nou" ni najoptimističniji fanovi "jorgandžija" nisu mogli zamisliti.

Ključni detalj prvog susreta bio je krajem prvog dela igre kada je mladost supertalentovanog Paua Kubarsija ponovo došla do izražaja, srušio je sa leđa Đulijana Simeonea na ivici šesnaesteraca kao poslednji igrač odbrane i tu skupocenu grešku je platio crvenim kartonom.

Da stvar bude još gora po Barsu, upravo je taj slobodni udaraca Hulijan Alvarez poslao pod prečku za veliko slavlje i prednost svoje ekipe, a konačnih 2:0 postavio je Serlot sredinom drugog poluvremena.

I pored crvenog kartona Barsa je stvorila veliki broj šansi, konstnatno pretila, ali lopta nije htela u gol i večeras će morati da bude znatno bolja u realizaciji kako bi došla do preokreta.

Ono što je vidno pred ovaj revanš je da Flik i njegovi izabranici veruju da mogu doći do njega, izjave sa pres konferencije uoči meča kruže društvenim mrežama, a samopouzdanje koje su na njoj prikazali Flik i Jamal tera na strah navijače Atletika koji se ne osećaju nimalo sigurno, iako imaju lepu zalihu.

Ipak, ako neko zna kako se pobeđuje Barsa u Ligi šampiona to je Čolo Simeone. Legendardni Argentinac ima 2/2 protiv Katalonaca u nokaut fazi takmičenja, Atletiko je bio bolji 2014. i 2016. godine, a zanimljivo je da je u oba navrata išao do finala, što bi mogao biti slučaj i ove sezone.

Jasno je da će instrukcije biti da se sopstvena mreža odbrani po svaku cenu, tako je bilo na "Nou kampu" i pored crvenog kartona, mada je to opasna taktika i zamalo im se obila u glavu u polufinalu Kupa kralja kada je Atletiko zamalo prokockao četiri gola prednosti (4:0, 0:3).

Doduše, tada se revanš igrao u Kataloniji, a večeras na "Metropolitanu" gde će domaći navijači biti na nivou i dati veliki vetar u leđa svojim miljenicima.

Što se tiče izostanaka, Atletiko je bez suspendovanog Pubila, a pod upitnikom su Himenez i Hancko, dok će sa druge strane meč propustiti Kristensen, Kubarsi, Rafinja i potencijalno Mark Bernal koji ima problema sa člankom.

Očekujemo sjajnu utakmicu, Barsa će biti navalentna, napadački nastrojena, Jamal je najavio preokret i verujemo da će na njegovim krilima Katalonci doći do pobede, a za hrabrije bi dodali da mogu i do potpunog preokreta.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć