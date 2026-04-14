PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić došao je danas u kasarnu "Vasa Čarapić", gde će prisustvovati obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre" i obići novi objekat za smeštaj i obuku pripadnika jedinice.

Vučić obilazi novoizgrađeni objekat i naoružanje jedinice Kobre

- Ekonomsku krizu biće nemoguće izbeći u svetu i na svetskom nivou plašim se da će biti najteža u svetu, rekao je Vučić dodavši da ćemo se truditi da izdržimo 5-10 dana duže od ostalih.

- Svet se nalazi u tako turbulentnom periodu i nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo kada ste pitali, ekonomska kriza biće je nemoguće izbeći u svetu, i na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih možda posle 29. do 33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena.

- I sve je to teže da se zaustavi, i već postoje posledice, svi živimo na osnovu bafera i rezervi koje smo pravili ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost. Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi, ali svakako sve postaje sve teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe. Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta. Naša obaveza, mi smo vojno neutralna zemlja, suštinski jedina u regionu, okružena NATO zemljama ili pretendentima da postanu članice NATO-a.

Obraćanje predsednika Srbije i vrhovnog komandanta oružanih snaga Srbije

- Izgradili smo nešto što niko 48 godina niko nije ni pomislio da izgradi

- Takvu odgovornost, profesionalnost i ozbiljnost nikad nisam vide okao kod Kobri, rekao je Vučić koji je dodao da je njima okružen svaki dan i da zajedno delimo dobro i zlo.

Vučić je podsetio i da kad su se vojnici masovno skidali jer nisu hteli da idu na Kosovo i Metohiju Kobre su se odazvale - 100 odsto, svaki momak i svaka devojka.

- Nikada nigde niste zakasnili. Mogli ste da čekate i po najtežem vremenu, da brzo reagujete i snalazite se u nelakim situacijama. Hvala vam na svom trudu, radu i angažmanu, a posebno vam hvala na tome, i nikada to neću zaboraviti, kada nam se oko 3,5 do 4% vojnika skidalo jer nisu želeli da rizikuju svoje živote, kada je postojala kriza na Kosovu i Metohiji. Pripadnici Kobri, želim da to znaju svi građani Srbije, odazvali su se 100%. Dakle, nijedan momak, nijedna devojka nije bila koja je želela ili koji je želeo u tom trenutku da napusti jedinicu i da ne bude uz svoj narod i uz svoju državu.

- Beskrajno vam hvala na tome, i to je jedan od razloga zašto uživate ovoliko poštovanje i kod državnog rukovodstva i zašto smo toliki novac uložili u ovaj objekat. E sad, ne bih bio predsednik i ne bih bio džangrizav da vam nešto dodatno ne kažem. Na takmičenjima na kojima učestvujete obično postižete veoma dobre rezultate, i druge naše jedinice, i drugi naši hrabri momci.

- Ja sledećih godina od vas očekujem da se takmičite rame uz rame sa najboljim jedinicama na svetu, a to su kazahstanske i kineske jedinice. Mnogo je to teško, oni su sve automatizovali, doveli do savršenstva. Gotovo nemoguće, ali je to ono što ja od vas očekujem. Sada imate sve uslove i nema opravdanja, trčali smo dva kruga više zato što smo dvaput promašili slučajno, nešto nije funkcionisalo kako treba. Njima uvek funkcioniše kako treba. I uvek su prvi i drugi Kazahstan i Kina.

Hoću da se borite sa njima, hoću da idete u korak sa njima, da budete najbolji na svetu. Sada imate sve uslove, ako je još nešto potrebno, mi smo spremni da pomognemo. Srpski vojnik je najizdržljiviji vojnik na svetu, to je govorio francuski maršal Franšede Pere. Danas je vaša jedinica jedan od stubova sistema odbrane, ukupne borbe protiv terorizma i očuvanja bezbednosnog sistema Republike Srbije. I tog 14. aprila 1978. kada je jedinica formirana kao odeljenje za protuterorističku borbu, imala je jednog oficira i 12 podoficira.

Posle obraćanja šefa države, usledio je ispraćaj zastave jedinice.

Vučića su dočekali ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović kao i komandant jedinice Darko Đošić.

Prisutni su i ministri Siniša Mali, Zlatibor Lončar, predsednik SNS Miloš Vučević, direktor policije Dragan Vasiljević, direktor BIA Vladimir Orlić kao i veliki broj pripadnika Vojske Srbije, bivši pripadnici jedinice i veterani.

Kako je ranije rekao predsednik Srbije, objekat ima deset hiljada kvadratnih metara, u šest nivoa i koristiće ga i druge srpske specijalne jedinice.

Kamen temeljac za novi objekat položen je u avgustu 2024, a predsednik Vučić izjavio je tada da će taj elitni odred dobiti novi dom koji će imati najbolje uslove i naglasio da oni to zaslužuju, jer su bespogovorno odani državi.

On je tada rekao da su planirani kapaciteti za smeštaj i rekreaciju, tako da će sve biti na jednom mestu, kao i da će biti urađena kompletna rekonstrukcija starog objekta. Odred vojne policije specijalne namene Kobre je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije, namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih lica i objekata od posebne važnosti.

U sastavu Odreda vojne policije Kobre su komanda odreda, komandni vod i čete vojne policije specijalne namene.

Odred vojne policije specijalne namene "Kobre" realizuje zadatke: bezbednosna zaštita određenih lica i objekata, bezbednosna zaštita stranih vojnih delegacija prilikom poseta Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije, protivteroristička i protivdiverziona zaštita određenih lica i objekata. Pripadnici Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" danas obeležavaju 14. april – Dan jedinice.